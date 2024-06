Sự việc kể trên được camera hành trình của một phương tiện giao thông ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Nhiều người đã dành lời khen đến tài xế, thở phào khi cháu bé may mắn bình an vô sự, cũng không ít tài khoản mạng xã hội cho rằng, bố mẹ cháu bé đã quá bất cẩn, rất may chưa xảy ra sự việc đáng tiếc.

Cháu bé chập chững giữa đường quốc lộ (Ảnh: cắt từ clip).

"Bố mẹ cháu bé phải cảm thấy may mắn trong tình huống này, quá bất cẩn khi để con đi ra giữa đường. Gia đình có con nhỏ cần phải để mắt thường xuyên đến các cháu, không ít sự việc đau lòng đã từng xảy ra. Tài xế đúng là người hùng, nếu anh không dừng lại, bế cháu bé vào, chưa biết chuyện gì xảy ra, bởi container đang lao tới", một số người bình luận.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 6/6, trên quốc lộ 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị).

Thời điểm đó, anh Đinh Hoàng Phương (SN 1992), nhân viên Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng lái ô tô chạy trên đường, bất ngờ nhìn thấy cháu bé khoảng 2 tuổi chạy ra giữa quốc lộ.

Anh Phương lập tức tấp xe vào lề, chạy xuống bế cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm, lúc này ở làn đường đối diện, chiếc container đang lao đến hết sức nguy hiểm.

Thót tim cảnh cháu bé chập chững giữa quốc lộ lúc đêm tối (Clip: Do camera hành trình ghi lại).

Được biết, bố mẹ cháu bé kinh doanh cà phê gần quốc lộ 9, người chị 7 tuổi được giao trông em nhưng mải mê xem tivi nên mới để cháu bé một mình đi thẳng ra đường quốc lộ.

Trước hành động kịp thời của anh Phương, gia đình cháu bé gửi lời cảm ơn đến tài xế này, đồng thời cho biết sẽ cẩn trọng và để ý hơn trong việc trông giữ con trẻ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, có rất nhiều hộ dân sinh sống dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ... Việc cháu bé đi ra giữa đường là rất nguy hiểm cho cháu và những người tham gia giao thông.

"Trong thời gian qua chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền bằng loa truyền thanh, các buổi họp về vấn đề này", ông Tuấn nói.

Liên quan đến sự việc nêu trên, ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông, cho hay đã nắm bắt qua mạng xã hội, đồng thời khuyến cáo người dân, nhất là các hộ sống ven quốc lộ cần cẩn trọng trong tham gia giao thông. Các gia đình có con nhỏ cần quản lý các cháu, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.