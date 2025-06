Thông tin mới nhất về thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung

Chiều 13/6, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Theo đó, mưa lũ khiến 4 người mất tích do lũ cuốn trôi tại tỉnh Quảng Bình (2 người phụ nữ đi soi ếch và 2 vợ chồng đi đánh cá).

28 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái (Hà Tĩnh có 27 và Quảng Trị có một ngôi nhà); 3.575 nhà bị ngập (Quảng Trị 2.770 nhà, Đà Nẵng 80 nhà, Quảng Nam 725 nhà).

7 tàu bị chìm, hư hỏng (Quảng Bình có 2 tàu và Đà Nẵng 5 tàu neo đậu tại bến). Gần 88.800ha lúa, hoa màu bị ngập và 1.800ha nuôi thủy sản bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân mất tích do đi soi ếch ở Quảng Bình (Ảnh: Nhật Anh).

Về giao thông, theo thống kê, tỉnh Quảng Bình có 34 vị trí đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt (quốc lộ 9B, 15, 12A; đường tỉnh 558B, 559B và tuyến đường giao thông nông thôn); 14 điểm bị sạt lở đất đá (quốc lộ 9E, quốc lộ 1, 2A, 9C; đường tỉnh 561, 558C, 562).

Tỉnh Quảng Trị xảy ra ngập một số vị trí tại các tuyến đường trên quốc lộ 15D, 49C, quốc lộ 1, 9; đường tỉnh 576C, 582, 584, 586, 587, 588A gây ách tắc giao thông.

Tại Huế xảy ra ngập một số vị trí tại các tuyến đường tỉnh 4, 4B, 5, 6, 10, 12D, 12B, 15B, 17B, 19, 25B, 49B và đường giao thông nông thôn tại huyện Phong Điền, Quảng Điền; sạt lở mái ta luy tại đường 14C, đường La Sơn - Túy Loan, huyện Phú Lộc và quốc lộ 49 (km 67+200), đường Hồ Chí Minh (km350+185), huyện A Lưới.

Tại Đà Nẵng xảy ra sạt lở 38 vị trí trên các tuyến đường giao thông.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, trong ngày 13/6 các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Thái Thủy (Quảng Bình) 148mm, Lâm Thủy (Quảng Bình) 148mm; Cồn Cỏ 187mm (Quảng Trị); Hồ Bảo Đài 160mm (Quảng Trị). Hiện nay mưa đã giảm.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 300-450mm, đặc biệt một số trạm có mưa 450-700mm.

Thống kê đến 16h ngày 13/6 cho thấy, 580 hộ/2.163 khẩu ở tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã được di dời đến nơi an toàn.