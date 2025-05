Công an TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu họp bàn công tác sáp nhập

Ngày 26/5, Công an TPHCM, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an tỉnh Bình Dương tổ chức buổi làm việc về một số nội dung công tác cần triển khai khi thực hiện sáp nhập công an 3 địa phương.

Tham dự có Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương; cùng các lãnh đạo, cán bộ công an 3 tỉnh, thành.

Công an tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM họp bàn về công tác sáp nhập (Ảnh: Công an TPHCM cung cấp).

Tại buổi làm việc, công an 3 địa phương đã trao đổi tình hình, kết quả một số mặt công tác đang triển khai thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, các đơn vị nêu dự kiến các phương án triển khai để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nguồn lực đảm bảo sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đơn vị thống nhất thành lập ban chỉ đạo sắp xếp, tổ chức Công an TPHCM theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gắn với địa bàn TPHCM và quyết định thành lập tổ giúp việc của ban chỉ đạo.

Đồng thời, công an 3 tỉnh, thành, thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi thực hiện sáp nhập.

Giám đốc công an 3 tỉnh, thành tại buổi họp (Ảnh: Công an cung cấp).

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, buổi làm việc giữa công an 3 địa phương đã cơ bản đạt được mục đích đề ra; đồng thời các đơn vị đã xác định một số nội dung, công tác trọng tâm cần thực hiện thời gian tới.

Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ, chức năng thuộc công an 3 địa phương tiến hành rà soát, xác định và thống nhất các nội dung công tác cần bàn giao để tiếp tục thực hiện sau khi sáp nhập.

Ban giám đốc công an 3 địa phương chỉ đạo xuyên suốt, đảm bảo công tác rà soát, kiểm đếm và có thể thực hiện được ngay khi có chỉ đạo của Bộ Công an.