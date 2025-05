Thăng bậc hàm, nâng bậc lương cho 5.000 cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM

Ngày 30/5, Công an TPHCM tổ chức lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với lãnh đạo, chỉ huy Công an TPHCM năm 2025. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, chủ trì buổi lễ.

Các chỉ huy, lãnh đạo được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trong đợt này (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong năm nay, Công an TPHCM có hơn 80 lãnh đạo, chỉ huy và gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương theo quy định.

Trung tướng Lê Hồng Nam chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trong dịp này. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và Công an TPHCM đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân.

Trung tướng Lê Hồng Nam chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (Ảnh: Công an cung cấp).

Được thăng hàm Trung tá lên Thượng tá, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM Nguyễn Thành Hưng thay mặt tất cả cán bộ, chiến sĩ gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TPHCM đã tin tưởng, dìu dắt, chỉ đạo và tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng cũng cảm ơn các đồng chí, đồng đội đã đồng hành, giúp đỡ trong quá trình công tác và chiến đấu. Ông cho rằng việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương không chỉ là điều thiêng liêng mà còn là động lực cho mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, giữ gìn phẩm chất người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng phát biểu cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

"Chúng tôi luôn xác định cấp bậc hàm càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Chúng tôi xin hứa không ngừng nỗ lực, rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh, luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.