Thi thể thanh niên nổi trên sông ở Lâm Đồng sau nhiều giờ mất tích

Ngày 30/8, Công an xã Hàm Tân, Lâm Đồng, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng vớt thi thể nam giới ở sông Dinh lên bờ, phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh N.T.H. (SN 1994, tạm trú tại thôn Láng Gòn 1, xã Hàm Tân).

Khu vực sông Dinh, nơi cơ quan chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân (Ảnh: Tuấn Duy).

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/8, một số người dân đến thôn Láng Gòn 1, phát hiện anh H. để lại xe máy trên bờ sông Dinh rồi “biến mất”. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an xã Hàm Tân vào cuộc xác minh, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng 30/8, thi thể anh H. được phát hiện ở khu vực sông Dinh, cách nơi nạn nhân để lại xe máy khoảng 100m.