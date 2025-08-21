Thi thể người đàn ông bị biến dạng nằm trên đường ở TPHCM

Ngày 21/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông nằm tử vong ngoài đường, nghi bị ô tô cán qua.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Gần 5h sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng quốc lộ 1K đi Tân Vạn. Khi qua khỏi giao lộ Hồ Đắc Di, phường Đông Hòa, TPHCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), họ phát hiện một người đàn ông ngoài 30 tuổi nằm tử vong ở làn xe máy nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, Công an TPHCM đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra.

Trên người nạn nhân có vết bánh ô tô cán qua, phần đầu bị biến dạng.

Công an nhận định nạn nhân bị một ô tô (chưa rõ loại) cán tử vong và phương tiện này đã rời khỏi hiện trường.

Một người dân làm việc tại bãi container gần hiện trường kể, lúc hơn 3h, người này nghe một tài xế báo lại rằng, họ nhìn thấy có người nằm ở khu vực này, nhưng thời điểm đó trời đang mưa nên không đi kiểm tra.