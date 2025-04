Thi thể mặc 3 lớp áo dạt vào bờ biển

Ngày 28/4, Công an xã Hùng Hải (huyện Diễn Châu, Nghệ An) phát đi thông báo tìm tung tích tử thi dạt vào bờ biển.

Sáng cùng ngày, người dân đi cào ngao phát hiện một thi thể dạt vào bờ biển thuộc xóm 4, xã Hùng Hải. Thời điểm được phát hiện, thi thể đã phân hủy mạnh, không thể nhận dạng.

Thi thể là nam giới, khoảng 45-60 tuổi, cao tầm 1,6m. Người này mặc 3 lớp áo, gồm áo khoác màu đen dài tay bên ngoài, áo phông đen ngắn tay và áo ba lỗ màu trắng, mặc quần dài đen. Cơ quan chức năng không phát hiện bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Hùng Hải, Phòng chức năng thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để tổ chức khám nghiệm tử thi, lấy mẫu giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính nạn nhân.