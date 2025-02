Thêm 13 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện ở Nghệ An xin nghỉ trước tuổi

Ngày 12/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ đối với 13 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện xung phong nghỉ trước tuổi; trong đó có 4 trưởng phòng, trưởng công an huyện; 9 phó trưởng phòng và tương đương, phó trưởng công an huyện.

Đây là những nhân sự đã có đơn xin nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ cao nhất trong Công an nhân dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Công an tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định và tặng hoa 13 lãnh đạo chủ chốt cấp phòng, công an cấp huyện nghỉ công tác trước tuổi (Ảnh: Trọng Tuấn).

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến, đóng góp của các lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện nói trên với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng mong muốn các nhân sự nói trên tiếp tục phát huy truyền thống của người cán bộ công an, đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm để góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh nhấn mạnh, đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là cuộc cách mạng, đòi hỏi rất cấp thiết của tình hình thực tiễn, là vấn đề rất cấp bách, quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, phát biểu tại buổi lễ công bố các quyết định (Ảnh: Trọng Tuấn).

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ công an cấp huyện trực tiếp chịu tác động của việc tinh gọn tổ chức bộ máy, động viên cán bộ yên tâm công tác, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, luôn phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Trước đó ngày 4/2, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã công bố quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 5 trưởng phòng và tương đương. Cả 5 lãnh đạo cấp phòng này đều có đơn xin nghỉ hưu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Thượng tá Hoàng Ngọc Hiếu, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, phát biểu, chia sẻ về quyết định xin nghỉ công tác sớm (Ảnh: Trọng Tuấn).

Tính đến thời điểm này, đã có 18 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện thuộc tỉnh Nghệ An xung phong nghỉ công tác trước thời hạn.

Ngoài ra, có 4 phó trưởng công an cấp huyện tại Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn (Nghệ An) xung phong đảm nhận chức vụ trưởng, phó trưởng công an xã. Cả 4 phó trưởng công an huyện này đã được Công an tỉnh Nghệ An điều động giữ chức vụ trưởng, phó công an các xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn và Tương Dương theo nguyện vọng.