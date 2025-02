Bốn phó trưởng công an huyện xung phong giữ chức trưởng, phó công an cấp xã

Ngày 12/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công bố quyết định điều động 3 phó trưởng công an huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng công an xã theo nguyện vọng cá nhân.

Thượng tá Kha Văn Hợi, Phó Trưởng Công an huyện Con Cuông giữ chức vụ Trưởng Công an xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Thượng tá Và Bá Hùa, Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương giữ chức vụ Trưởng Công an xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định điều động và chúc mừng 4 phó trưởng công an huyện giữ chức vụ trưởng, phó công an xã (Ảnh: Phan Tuyết).

Thượng tá Lô Văn Thao, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn giữ chức vụ Trưởng Công an xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng điều động Thượng tá Hờ Bá Khư, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, 4 phó trưởng công an huyện nói trên đều được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại địa bàn miền núi biên giới.

Thượng tá Lô Văn Thao, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (ngoài cùng bên phải) được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã Nậm Cắn (Ảnh: Công an huyện Kỳ Sơn).

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tin tưởng, trên cương vị mới, trọng trách mới, các nhân sự này sẽ phát huy tối đa năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể công an xã đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tạo bước đột phá mới trên mọi lĩnh vực công tác.

Như vậy, đến thời điểm này, thực hiện chủ trương tinh gọn, sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy, đã có 18 nhân sự là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, trưởng công an huyện và phó trưởng công an huyện thuộc Công an tỉnh Nghệ An nghỉ công tác trước hạn, 4 phó trưởng công an huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ chỉ huy công an xã.