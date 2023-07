Sáng 7/7, Công an huyện Bến Lức (Long An) đang phối hợp Cơ quan Kỹ thuật hình sự công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở quán cà phê. Vụ việc xảy ra tại một hộ dân ven quốc lộ 1, thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức.

Quán cà phê nam thanh niên treo cổ tự tử (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 7h cùng ngày, chủ nhà ra dọn dẹp mở cửa để bán cà phê. Vừa ra đến quán, ông phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây dù.

Nghe tiếng truy hô của nhân chứng, nhiều người có mặt, sau đó báo cho Công an xã Thạnh Đức. Thanh niên mặc quần jean, áo sơ mi xám, đi dép da đã cũ (khoảng 35 tuổi), không có giấy tờ tùy thân.

"Qua nhận dạng đặc điểm, công an rà soát không phải là người địa phương", một cán bộ công an nói.

Theo chủ quán, 20h cửa hàng đóng cửa. Bên hông quán có một lối nhỏ, người này có thể tự ý chui vào rồi tìm đến cái chết.