Thanh niên cầm dao lao vào bệnh viện cướp xe cấp cứu chạy khắp Cần Thơ

Chiếc xe cấp cứu mà đối tượng ngáo đá lấy chạy đâm vào gốc cây (ảnh: HT).

Khoảng 12h30 ngày 15/6, Công an phường Tân An nhận tin báo có đối tượng cầm 3 con dao đe dọa người dân tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Trung tá Nguyễn Lê Quốc Danh - Trưởng Công an phường Tân An - lập tức trực tiếp cùng lực lượng tới hiện trường xử lý vụ việc.

Theo Trung tá Danh, khi có mặt tại hiện trường, ông thấy một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá tay cầm 3 con dao đang lên xe cấp cứu đậu trong nhà xe của bệnh viện.

Do trên xe đang có chìa khóa sẵn nên đối tượng đã nổ máy chạy đi.

Clip đối tượng ngáo đá cướp xe cấp cứu chạy khắp TP (Nguồn: MXH)

Lúc này, cảnh sát đã tìm mọi cách thuyết phục, tuy nhiên đối tượng vẫn phi xe đi. Lúc này công an phường đã xin hỗ trợ từ Công an quận, Cảnh sát 113 và CSGT.

Khi đối tượng ra đường, các lực lượng chức năng đã truy đuổi, điều tiết giao thông, cảnh báo giữ khoảng cách cho người dân không bị nguy hiểm, đồng thời tìm cách khống chế.

Đối tượng chỉ dừng lại sau khi lao xe vào gốc cây (Ảnh: HT).

Công an có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc (Ảnh: HT).

Đối tượng lái xe chạy qua nhiều con đường ở TP Cần Thơ như Hòa Bình, Đề Thám, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Châu Văn Liêm... Đến 13h15, cảnh sát đã dùng 3 xe tải đặc chủng áp sát; nhiều lực lượng vây quanh khống chế buộc đối tượng phải lao xe vào gốc cây ở cổng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Ngay sau đó cảnh sát đã khống chế đưa đối tượng vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện đối tượng đang có biểu hiện bị ngáo đá nặng, chưa lấy được lời khai, chưa xác định được danh tính.

Trung tá Nguyễn Lê Quốc Danh cho biết thêm, rất may, khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt và xử lý kịp thời nên không có người dân nào bị thương vong.