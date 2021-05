Tập trung phòng chống dịch Covid-19 để "ngày hội toàn dân" thành công

Dân trí Những ngày này lực lượng chức năng của các tỉnh biên giới Tây Nam đang tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch để "Ngày hội toàn dân" được thành công.

Tại An Giang, ngày 17/5, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Tại các điểm đến, Thiếu tướng Lê Đức Thái và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang biểu dương cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp bám chốt, ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống các loại tội phạm và phòng chống dịch bệnh.

Thiếu tướng Lê Đức Thái và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại tuyến biên giới vào 17/5.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thiếu tướng Lê Đức Thái yêu cầu lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiếp tục ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập nội địa. Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị.

Song song với đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

Thiếu tướng Lê Đức Thái và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cũng đến kiểm tra một số tổ bầu cử trên địa bàn các huyện biên giới An Giang.

Liên quan đến công tác bầu cử vào 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, cử lực lượng bảo vệ tại các điểm bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương cần có phương án giãn cách cử tri đi bầu trong ngày diễn ra bầu cử; cử tri đến các điểm bầu cử phải thực hiện đeo khẩu đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt…

Tại Kiên Giang, theo Ủy ban Bầu cử tỉnh này cho biết, tính đến thời điểm hiện tại mọi công tác sẵn sàng cho ngày hội bầu cử 23/5 cơ bản hoàn tất.

Kiên Giang có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 163 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 1.167 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 1.768 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 13/5, số lượng cử tri trên địa bàn tỉnh là 1.185.724 cử tri.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tuyên tuyền cho người dân tuyến biên giới huyện Giang Thành về công tác phòng, chống dịch và Ngày hội toàn dân đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào 23/5 sắp tới.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đề nghị thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh và Ủy ban Bầu cử các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19; phân công lực lượng trực tại các địa điểm bầu cử để đảm bảo về tài sản, mọi điều kiện để bầu cử và phòng, chống dịch; tăng cường nắm tình hình để đảm bảo an ninh trật tự, nhất là các địa bàn có khiếu nại, tố cáo thời gian qua.

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thường xuyên đến thăm hỏi, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch và nhắc người dân tham gia đi bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vào 23/5 sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cũng lưu ý Ủy ban Bầu cử các địa phương sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mọi mặt cho công tác bầu cử và cử tri, từ công tác quản lý cấp phát tài liệu, dự phòng về thời tiết, phương tiện đi lại và con người, đảm bảo an toàn giao thông, đi lại thuận lợi.

Còn tại Đồng Tháp, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác tổ chức cho ngày hội toàn dân đã sẵn sàng, tuy nhiên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo các địa phương không được chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao sự chủ động, tinh thần khẩn trương của địa phương cho công tác bầu cử.

Đồng Tháp phổ biến quy tắc cho những bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế về qui trình bầu cử vừa đảm bảo quyền cử tri và công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nghĩa cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đồng Tháp đã phổ biến thông tin về cách thức bầu cử tại nơi công cộng; cách thức tổ chức cho các cử tri đi bầu cử tại nơi cách ly tập trung, cử tri đang mắc bệnh Covid-19 để các cán bộ, cử tri thực hiện đúng và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

