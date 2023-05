Tạm giữ ô tô của nữ tài xế cố thủ trong xe sau khi vượt đèn đỏ

Ngày 22/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã tạm giữ ô tô của nữ tài xế Trịnh Ngọc M. Đây là nữ tài xế đã cố thủ trong xe, thản nhiên nằm nghe nhạc sau khi vượt đèn đỏ, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Hình ảnh cô gái trẻ cố thủ trong ô tô sau khi vượt đèn đỏ (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước đó Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Hồng Bàng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm và Công an phường Minh Khai đã lập hồ sơ xử lý tài xế M. với các lỗi: vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu dừng xe để kiểm tra, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, gây mất an ninh, trật tự…

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 19/5, tại khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ, Công an quận Hồng Bàng phát hiện xe ô tô Mazda CX-5 BKS 15A-662.93 vượt đèn đỏ. Dù CSGT ra hiệu dừng xe nhưng tài xế tiếp tục cho xe chạy đến ngã tư Minh Khai - Hồ Xuân Hương mới dừng lại.

Nữ tài xế được đưa về trụ sở công an (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Sau đó nữ tài xế chốt cửa ô tô, cố thủ trên xe suốt 2 tiếng, thản nhiên nằm lướt điện thoại, không hợp tác với lực lượng chức năng.

Công an quận Hồng Bàng đã điều lực lượng đến hiện trường mở cửa xe, đưa lái xe về trụ sở Công an phường Minh Khai giải quyết. Thời điểm kiểm tra, tài xế ô tô không có nồng độ cồn, ma túy.