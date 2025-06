Tài xế xe ôm cùng hành khách thoát chết trong vụ lật xe tải ở TPHCM

Ngày 24/6, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ lật xe tải trên đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông, quận 12.

Khoảng 9h cùng ngày, tài xế chạy xe tải biển số 64H-020.xx, lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng TP Thủ Đức đi quận 12. Khi đến đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12, tài xế chuyển làn, sau đó va vào dải phân cách cứng rồi lật ngang.

Camera nhà dân ghi lại cảnh tài xế xe ôm cùng hành khách thoát chết trong vụ lật xe tải ở quận 12 (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo camera an ninh nhà dân, thời điểm trên, xe tải lật ngang rồi xoay vòng, một tài xế xe ôm chở hành khách chạy cùng chiều với xe tải may mắn thoát nạn. Tài xế xe tải rời khỏi cabin, may mắn không bị thương.

Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, xử lý sự cố. Xe tải được lực lượng chức năng di dời ra khỏi hiện trường ngay sau đó.