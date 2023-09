Tài xế vi phạm nồng độ cồn, vượt ẩu gây tai nạn bị phạt 46 triệu đồng

Ông Trần Báu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã ký quyết định xử phạt hành chính 46 triệu đồng với ông T.H.C. (59 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) vì điều khiển ô tô vượt xe không đúng quy định, gây tai nạn giao thông và vi phạm nồng độ cồn .

Trước đó, khuya 12/9, ông C. điều khiển ô tô mang biển số 37D-001.68 di chuyển trên quốc lộ 1.

Công an Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, xe do ông C. điều khiển xảy ra va chạm với ô tô khách mang biển số 38B-015.90, do ông N.V.V. (44 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cầm lái. Vụ tai nạn khiến hai phương tiện hư hỏng một số bộ phận.

Qua xác minh, Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện Nghi Xuân xác định tài xế T.H.C. điều khiển phương tiện vượt không đúng quy định, gây tai nạn giao thông. Trong hơi thở của tài xế này có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu..

Ngoài bị phạt hành chính, tài xế 59 tuổi còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 năm.