Tài xế ô tô say xỉn, quát mắng người đi đường ở TPHCM

Ngày 19/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên ô tô có biểu hiện say xỉn, chửi bới người đi đường. Clip đăng tải kèm nội dung: "Tự xưng công an gây rối, say xỉn, lái xe bỏ chạy...".

Vụ việc xảy ra vào tối 17/11, trên đường Kinh Dương Vương, quận 6, đoạn gần vòng xoay Phú Lâm. Tài xế ngồi trên ô tô, liên tục quát mắng người dân xung quanh khi họ yêu cầu anh này tắt máy, xuống xe.

Tài xế ô tô say xỉn chửi bới người đi đường ở TPHCM (Ảnh cắt từ clip).

Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt và mời người đàn ông về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, tài xế này có nồng độ cồn 0,218mg/lít khí thở. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế. Theo quy định, với mức nồng độ cồn nói trên, tài xế sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định, người đàn ông nói trên không công tác trong ngành công an.