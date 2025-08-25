Tái diễn cảnh xe máy tông gãy rào chắn đường sắt tại Đồng Nai

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đơn vị gác chắn đường ngang tại xã Dầu Giây, Đồng Nai, vừa báo cáo về một tình huống xe máy tông gãy rào chắn khi tàu đang đến.

Lúc 22h45 ngày 24/8, 2 nhân viên gác chắn là bà Đặng Thị Mai Lên và bà Hồ Thị Mến đang đóng chắn để đón tàu SE12 chạy hướng TPHCM - Hà Nội. Khi hai dàn chắn đã được đóng, bà Hồ Thị Mến phát hiện một xe máy chạy tốc độ cao lao về phía đường ngang.

Khoảnh khắc xe máy tông vào rào chắn đường sắt tại xã Dầu Giây, Đồng Nai (Ảnh: VNR).

Dù nhân viên gác chắn đã phát tín hiệu cảnh báo, người lái xe vẫn không kịp xử lý, đâm thẳng vào dàn chắn. Cú đâm khiến dàn chắn bị gãy, văng vào đường ray, 2 người trên xe ngã ra đường.

Nhân viên gác chắn lập tức phát tín hiệu cho lái tàu SE12, đồng thời cùng người dân đưa nạn nhân, xe máy và dàn chắn bị gãy ra khỏi đường tàu. Nhờ di dời vật cản kịp thời, đoàn tàu SE12 đã tiếp tục hành trình an toàn, không xảy ra thiệt hại về người.

Vụ tai nạn khiến xe máy hư hỏng, 2 người trên xe bị thương, một dàn chắn bị gãy hỏng nặng. Ngành đường sắt đã tổ chức sửa chữa, khôi phục thiết bị chắn và phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc.

Trước đó, tối 22/8, một thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao, tông gãy rào chắn đường tàu tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Hai nhân viên gác chắn đường ngang đã nhanh chóng xử lý vụ việc theo đúng quy trình, đưa nạn nhân và các vật cản ra khỏi đường ray trước khi tàu đến.