Suýt bị "chặt chém" gần 7 triệu đồng vì thuê thông bồn cầu qua mạng ở TPHCM

Ngày 28/7, anh Giang (ngụ phường An Khánh, TPHCM) phản ánh sự việc suýt bị "chặt chém" khi gọi dịch vụ thông bồn cầu nghẹt qua mạng xã hội.

Theo anh Giang, trưa 27/7, bồn cầu tại cơ sở kinh doanh của anh trên đường số 3 (phường An Khánh) bị tắc, gây mất vệ sinh. Nhân viên của anh đã tìm kiếm dịch vụ thông cống trên mạng và liên hệ với một người tự xưng là nhân viên của "Công ty thông cống cầu nghẹt Sài Gòn Xanh".

Nhân viên trao đổi tin nhắn với phía dịch vụ thông bồn cầu (Ảnh: Giang Nguyễn).

Người này cung cấp một đường link có tên "dịch vụ sửa điện nước 24/7" thay vì tên công ty như giới thiệu ban đầu. Khi nhân viên thắc mắc, người này giải thích: "Anh mở 2 công ty lận em, website này cũng là tên của công ty anh. 20 phút nữa, nhân viên đến sẽ báo giá trực tiếp".

Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông mang theo dụng cụ đến cơ sở của anh Giang. Thợ này báo giá 750.000 đồng/m lò xo thông cầu và khẳng định sẽ báo giá sau mỗi mét thực hiện.

Khi thông mét lò xo đầu tiên, người thợ cho biết vẫn chưa giải quyết được nghẹt. Lúc này nhân viên cơ sở bảo làm thêm một chút. Nhân viên thông cống này tiếp tục thực hiện và không nói gì.

Người thợ này cuối cùng chấp nhận lấy 850.000 đồng khi biết gia chủ nhận ra trò lừa đảo (Ảnh: Giang Nguyễn).

Tuy nhiên, khi thông xong, người này bất ngờ báo đã dùng đến 9m lò xo và yêu cầu thanh toán 6,75 triệu đồng. Nhân viên cơ sở ngạc nhiên vì từ 2 đến 9m, người thợ không thông báo cho biết nên nhân viên của anh Giang đã gọi điện thoại cho anh.

“Khi tôi về đến nơi, người thợ này nhất quyết không rời đi nếu không được trả đủ tiền. Thợ này cũng cho biết, Công ty thông cống cầu nghẹt Sài Gòn Xanh là tên trên danh nghĩa và không có trụ sở", anh Giang kể.

Nghi ngờ bị lừa vì bồn cầu ở lầu 1 xuống dưới tầng hầm chưa đến 9m, anh Giang đã trình báo Công an phường An Khánh để làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau đó, người thợ này đồng ý nhận 850.000 đồng rồi nhanh chóng rời đi trước khi công an xuất hiện.

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân trí, Công ty thông cống cầu nghẹt Sài Gòn Xanh không có thật.