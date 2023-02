Sương mù dày đặc, CSGT hướng dẫn cách lái xe an toàn cho các tài xế

Ngày 8/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, do ảnh hưởng của những đợt không khí lạnh liên tiếp, trong những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc liên tục xuất hiện tình trạng sương mù dày đặc, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo thống kê của Cục CSGT, từ đầu năm 2023 đến nay (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 8/2/2023), toàn quốc đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng làm chết 3 người, bị thương 3 người, xảy ra trong điều kiện thời tiết có sương mù.

Một trong số nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan tới sương mù dày đặc (Ảnh: Hoàng Tuân).

Để không để các vụ việc đáng tiếc như vậy xảy ra, Cục CSGT khuyến cáo các tài xế cần giữ cho mình thói quen kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống đèn cảnh báo, phanh và lốp xe trước khi khởi hành. Bởi một số xe chỉ được trang bị đèn gầm với ánh sáng trắng thay vì đèn sương mù ánh sáng màu vàng, sẽ không có tác dụng khi di chuyển trong điều kiện sương mù dày đặc.

Cục CSGT cũng khuyến cáo các tài xế nên giữ trên xe vài mảnh ni - lông màu vàng hoặc đỏ, để dán vào đèn pha khi cần thiết.

Theo Cục CSGT, khi sương mù dày đặc có thể bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn xi nhan để các phương tiện giao thông khác nhận diện. Trường hợp xe có trang bị đèn sương mù thì nên tắt đèn pha sẽ giúp tăng hiệu quả của ánh sáng vàng.

Ngoài ra, các tài xế cần giữ khoảng cách giữa các xe với nhau, đi đúng làn đường, phần đường của mình, sử dụng đều chân ga, sử dụng phanh hợp lý không ga dồn, không phanh gấp và đặc biệt không được đánh lái đột ngột, cũng là một cách để giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao thông trong thời tiết sương mù.

Tiếp đó, các tài xế cần tập trung quan sát, bật tín hiệu cảnh báo cho các xe khác biết, để tránh xảy ra mất an toàn về khoảng cách giữa các xe.

Cùng với đó, các lái xe hãy lắng nghe âm thanh của xe cộ lưu thông trên đường khi bạn không thể nhìn được. Theo Cục CSGT, các tài xế hãy mở hé cửa kính xe một chút để có thể nghe được tốt hơn những gì đang diễn ra bên ngoài chiếc xe.

Cục CSGT khuyến cáo, các lái xe cần phải giữ tốc độ trong giới hạn cho phép, luôn chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và bình tĩnh xử lý các tình huống bất thường xảy ra. Đặc biệt, không nên vượt khi lái xe trong thời tiết sương mù dày đặc.

"Quá trình lái xe, các tài xế nên tận dụng lề đường và vạch sơn kẻ đường cũng như các biển báo giao thông cũng có tác dụng để định hướng. Nếu cảm thấy không tự tin và thiếu kinh nghiệm khi lái xe trong sương mù, hãy kêu gọi sự giúp đỡ", Cục CSGT cho hay.

Ngoài ra, theo Cục CSGT, các tài xế tuyệt đối không được dừng xe giữa đường, nếu cần thiết phải dừng đỗ thì nên tìm những khu vực rộng rãi, tránh tuyến đường giao thông và đừng quên bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

"Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, nhất là các quy định về tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường, làn đường quy định. Khi sương mù dày đặc cần đi chậm, bật đèn chiếu gần, sử dụng đèn sương mù, đèn có ánh sáng vàng để tăng khả năng quan sát" Cục CSGT nhấn mạnh.