Sự thật về clip vợ giận dỗi chồng rồi "hóa vàng" quần áo gây cháy nhà

Sự thật việc vợ "hóa vàng" quần áo gây cháy nhà vì giận chồng?

Ngày 14/1, trên mạng xã hội xôn xao clip ghi lại nội dung kèm thông tin về hình ảnh một căn nhà bị cháy trơ trụi, chỉ còn một phần bộ khung.

Theo người đăng tải clip, "hung thủ" khiến căn nhà bị cháy như vậy lại chính là vợ của chủ nhà. Chị này có sở thích "hóa vàng" quần áo mỗi khi giận dỗi chồng.

Người phụ nữ trong clip được cho là "vợ giận dỗi chồng rồi "hóa vàng" quần áo gây cháy nhà", đang gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip).

"Hôm nay chị cũng giận dỗi chồng, nhưng thay vì hóa vàng mỗi quần áo thì chị lại lỡ tay hóa vàng luôn tệp đính kèm là căn nhà của chính mình. Ước tính thiệt hại ban đầu thì tất cả vật dụng trong nhà từ xe máy, tủ lạnh, ti vi, máy giặt… đều chỉ còn lại đống tro", nội dung đăng tải trên mạng xã hội đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung trong clip, khi được lực lượng công an hỏi, chị vợ lý giải nguyên nhân gây cháy là do: "Trước đây em cũng từng đốt quần áo ở ngoài nhà một lần rồi, lần này em không lấy quần áo ra mà em lại đốt ở trong nhà. Ai biết đâu nó gây cháy nhà, em có biết đâu".

Qua tìm hiểu của PV Dân trí, sự việc trên xảy ra vào ngày 13/1, tại Thôn Hạ, xã Bằng Lang (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang).

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện UBND xã Bằng Lang xác nhận có việc người vợ "hóa vàng" quần áo khiến ngôi nhà bị cháy, tuy nhiên vị đại diện khẳng định không có chuyện người vợ giận, dỗi chồng mà đốt quần áo gây cháy nhà như mạng xã hội lan truyền.

Giận con trai riêng của chồng rồi đốt quần áo

Vị này cho hay sự việc xảy ra vào sáng 13/1, tại ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn T. (55 tuổi, ở xã Bằng Lang). Còn nhân vật người vợ được nhắc đến trong vụ việc là bà Nguyễn Thị C. (47 tuổi, vợ thứ 2 của ông T.).

"Nguyên nhân sự việc là do vài hôm trước, vợ chồng ông T. nhận được thông báo từ cơ quan công an về việc, người con trai riêng tên Th. của ông T. có xảy ra đánh nhau và có giấy triệu tập từ cơ quan công an, nên bà C. đã bực tức rồi mang quần áo cũ của bà này và ông T. ra đốt trong nhà, gây ra vụ hỏa hoạn", vị đại diện lý giải.

Ngôi nhà mà gia đình ông T. đang ở chỉ còn bộ khung sau cú giận, dỗi của bà C. (Ảnh cắt từ clip).

Cũng theo đại diện UBND xã Bằng Lang, bà C. có sổ điều trị về bệnh tâm thần. Thường ngày tại địa phương, cứ có chuyện gì giận, dỗi chồng là bà này lại mang quần áo ra đốt. Tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc, bà C. lại đốt quần áo trong nhà rồi bỏ ra ngoài, gây ra hậu quả cháy toàn bộ căn nhà.

"Ông T. trước đây từng có một người vợ song đã ly hôn. Bà C. về ở với ông này đã được 3 năm nay, nhưng cả 2 không đăng ký kết hôn. Vụ cháy thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản trong nhà, rất may không có ai bị thương. Phía gia đình cũng không đề nghị công an vào cuộc mà tự giải quyết nội bộ", vị đại diện UBND xã Bằng Lang thông tin thêm.