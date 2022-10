Sóng lớn "nuốt chửng" dãy nhà ven biển Hội An

Chi 150 triệu đồng để kè biển, vẫn bị sóng đánh tan hoang

Bão Nesat (bão số 6) suy yếu trước khi vào bờ, nhưng sóng lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão khiến nhiều đoạn bờ biển miền Trung bị công phá.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Nesat, dãy nhà ven biển TP Hội An bị sóng đánh tan tác (Ảnh: Ngô Linh).

Đêm 19/10, bão quần thảo ngoài Biển Đông, triều cường dâng cao đã kéo sập dãy nhà ven biển từ khối Thịnh Mỹ đến biển An Bàng thuộc phường Cẩm An (TP Hội An, Quảng Nam) kéo dài gần 2km.

Tường nhà phía trước của ông Nguyễn Phụng (khối Thịnh Mỹ) vết nứt đang dần lan rộng, chực chờ kéo đổ. Còn tường nhà phía sau bị sóng khoét trơ chân móng đổ sập xuống biển, các trụ bi bằng bê tông cũng không chống đỡ nổi.

Tường phía trước nhà ông Nguyễn Phụng vết nứt đang dần lan rộng, chực chờ đổ ập về phía biển (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ông Phụng, cơn bão Noru và Sơn Ca sóng chỉ gây sạt lở nhẹ, nhưng đêm 19/10 do ảnh hưởng của bão Nesat nước biển dâng cao "ngoạm" trôi 15m đất. Sau một đêm, 5 ngôi nhà liền kề của anh em ông Phụng đã bị sóng biển đánh tan hoang.

"Một năm trước, tôi đã đầu tư 150 triệu đồng làm kè mềm xung quanh dãy nhà đề phòng nước biển dâng cao nhưng vẫn "như muối bỏ bể". Cuộc sống, công việc kinh doanh hoàn toàn đảo lộn. Đây là dãy nhà bố mẹ để lại cho 5 anh chị em, giờ bị sóng biển dần "cướp" mất", ông Phụng buồn bã nói.

Dãy nhà ven biển ở Hội An bị sóng đánh sập, tan hoang chỉ sau một đêm

Để bảo vệ phần nửa phía trước của ngôi nhà, 5 anh em ông Phụng góp tiền mua cấp tốc hàng chục ống bi bằng bê tông để "vá" tạm thời đoạn móng nhà bị sóng đánh xói lở; đồng thời, thuê xe cát đổ thêm đất để gia cố bờ biển.

Sát phía sau nhà ông Phụng là gia đình ông Lê Văn Biết (62 tuổi, khối Thịnh Mỹ), nhìn bờ biển bị mất dần sau mỗi năm, ông Biết buồn rười rượi, trước kia bờ biển cách nhà ông chừng hơn 200m nhưng nay đã vào sát bờ rào, biển dần lấn đất liền, người dân bất đắc dĩ phải dời nhà sâu vào trong.

Theo ông Biết, trước đây, dãy nhà hàng, quán xá ven biển kéo dài gần 1km, nhưng bị sóng đánh sập qua từng năm, chỉ còn 5 căn nhà ven biển của gia đình anh em ông Phụng cũng sắp bị cuốn trôi.

Sóng "ngoạm" sâu trơ ra cả móng nhà (Ảnh: Ngô Linh).

"Cả gia đình tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng chạy mỗi khi bão gây sóng lớn. Đất đai tổ tiên để lại sinh sống bao đời giờ sắp mất, nếu mất đất ở đây chắc cả gia đình phải dắt nhau đi thuê nhà ở tạm chứ biết sao giờ", ông Biết thở dài nói.

Trắng tay sau 2 lần bị sóng đánh sập nhà

Đang dọn dẹp căn phòng duy nhất còn sót lại, gương mặt của chị Nguyễn Thị Hường (35 tuổi, khối Thịnh Mỹ) lộ rõ vẻ mệt mỏi, bần thần sau biến cố sập nhà.

Gia đình 5 anh em ông Phụng phải dùng trụ bi bê tông để gia cố đỡ móng nhà nhưng cũng không thể trụ nổi (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Hường bảo rằng, có lẽ suốt quãng đời còn lại chị sẽ không bao giờ quên cái đêm kinh hoàng 19/10. Đêm hôm ấy, trong lúc dọn rửa sau bữa cơm gia đình, hai vợ chồng chị tá hỏa khi chứng kiến từng đợt sóng cao 3-4m đang "ngoạm" vách nhà mình. Chẳng bao lâu, nước biển xâm lấn, tràn lên nhà rồi băng qua đường.

Lo sợ sóng biển dâng cao có thể gây sập nhà, 5 anh em chị Hường khăn gói sơ tán đến nhà bà con để trú tạm. Tờ mờ sáng hôm sau trở về, họ bàng hoàng khi tất cả 5 căn nhà bị sóng đánh tan tác phần phía sau, mặt trước cũng dần rạn nứt, vết nứt đang lan rộng ra toàn bộ các phần chực chờ đổ về phía biển.

Theo chị Hường, đây là lần thứ hai trong vòng 3 năm, nhà cửa của anh em chị Hường bị triều cường đánh sập.

Đây là lần thứ hai trong vòng 3 năm, nhà của anh em ông Phụng bị sóng lớn đánh sập (Ảnh: Ngô Linh).

Vụ sập nhà cách đây 3 năm mà chị Hường nhắc đến cũng xảy ra vào một đêm sóng biển lớn do ảnh hưởng của mưa bão.

Cụ thể, trong đêm 14, rạng sáng 15/11/2020, sóng to gió lớn liên tục công phá, quật sập dãy nhà của 7 hộ dân, trong đó có 5 anh em chị Hường. Khi nỗi mất mát cũ vừa vơi đi thì nay thảm cảnh sập nhà lại một lần nữa tái diễn, đẩy cuộc sống của họ rơi vào tình thế lao đao.

Hướng ánh nhìn về hai đứa con trai, chị Hường nước mắt rưng rưng: "Cả gia đình 4 người của gia đình tôi hiện vẫn phải sinh sống trong căn phòng còn sót lại duy nhất, biết là nguy hiểm nhưng giờ phải chuyển đi đâu đây. Chồng lái taxi, tôi bán đồ lưu niệm cho khách, giờ mất căn nhà này thì coi như trắng tay. Hy vọng các cấp lãnh đạo, chính quyền quan tâm tạo điều kiện để cả gia đình có nơi tái định cư".

Đường bê tông ven biển cũng bị sóng "ăn" sâu, lộ ra phần móng, uy hiếp những ngôi nhà phía trong (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Đinh Dũng, Chủ tịch phường Cẩm An, cho hay: "Ngay khi nắm bắt sự việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, chúng tôi cũng đã báo cáo cấp trên để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra nhằm sớm đưa ra phương án khắc phục tình trạng xói lở bờ biển".

Hơn 10 năm trở lại đây, biển dần ăn sâu vào đất liền gần 200m. Lần sạt lở năm nay kéo dài từ bãi biển Thịnh Mỹ lên hướng biển An Bàng kéo dài gần 2km (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Lê Văn Biết cho hay cả gia đình ông luôn sẵn sàng chạy khi sóng biển dâng cao (Ảnh: Ngô Linh).