Hơn 65 tỷ đồng khắc phục sạt lở núi ngay cửa ngõ Quy Nhơn

Ngày 22/10, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài (thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn).

Dự án do UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư, nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra, tránh sạt lở đất đá trong các mùa mưa tới, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực này. Ngoài ra, dự án còn tạo ra mỹ quan đô thị.

Bình Định bố trí kinh phí khắc phục sạt lở mái taluy núi Bà Hỏa, đoạn đường Nguyễn Tất Thành nối dài (Ảnh: Doãn Công).

Theo đó, dự án sẽ gia cố mái taluy dương trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn; đục tẩy cục bộ một số vị trí, xử lý bề mặt mái dốc đá phạm vi xung quanh vị trí sạt lở.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 65,4 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng, còn lại ngân sách TP Quy Nhơn.

Việc xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài sẽ triển khai từ nay đến năm 2024.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP Quy Nhơn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai lập dự án đảm bảo đúng theo quy định.