Soi camera phát hiện chủ tịch quỹ tín dụng quan hệ bất chính

Ngày 4/4, lãnh đạo Huyện ủy Phù Cát (Bình Định) xác nhận Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát vừa công bố các quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông L.V.T. (57 tuổi) - nguyên Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà T.T.K.L. (45 tuổi) - cán bộ tín dụng, thành viên HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Ngô Mây. Hình thức kỷ luật là Cảnh cáo.

Phòng làm việc của ông L.V.T.- nơi camera ghi lại cảnh 2 người quan hệ bất chính. (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Theo lãnh đạo Huyện ủy Phù Cát, qua nắm thông tin, hình ảnh ông T. và nữ cấp dưới quan hệ bất chính với nhau tại cơ quan bị camera an ninh ghi lại. Sự việc này xảy ra trong năm 2022.

"Trước đây, sau khi sự việc xảy ra, chi bộ cơ quan đã chủ động xử lý. Hai bên cũng thừa nhận hành vi và xin lỗi nhưng do không đúng quy trình, thẩm quyền nên sau đó đã tiến hành làm lại. Về mặt đạo đức thì không đúng theo quy định. Về mặt pháp luật, do Quỹ TDNN Ngô Mây hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, do đó việc xử lý mọi hành vi, vấn đề phải căn cứ theo luật hợp tác xã", lãnh đạo Huyện ủy Phù Cát cho hay.

Trước đó, ngày 12/11/2022, UBKT Đảng ủy thị trấn Ngô Mây đã ban hành 2 quyết định kỷ luật đối với ông L.V.T. và bà T.T.K.L. cùng hình thức Cảnh cáo. Lý do, ông T. đã sử dụng rượu bia đến mức bê tha, không làm chủ được hành vi; còn bà L. vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sáng 12/4/2022, nhân viên Quỹ TDND Ngô Mây đến cơ quan làm việc bình thường sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Phát hiện cơ quan không sạch sẽ, nhân viên Quỹ TDND mở camera an ninh của đơn vị lên xem thử bà L. có dọn dẹp vệ sinh theo lịch phân công trực vào ngày 11/4/2022 không thì tình cờ phát hiện hình ảnh 2 người quan hệ bất chính. Thời điểm này, ông T. cũng được phân công trực lãnh đạo cơ quan.

Ông L.V.T. và bà T.T.K.L. cùng bị tố cáo về hành vi quan hệ bất chính, do cả hai đều có gia đình riêng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận hôm xảy ra vụ việc, bản thân say xỉn, không kiểm soát hành vi nên đã xảy ra quan hệ nam nữ quá giới hạn, sai phạm về đạo đức lối sống đối với người đảng viên.

Trong khi đó, bà T.T.K.L. cho rằng trong lúc trực cơ quan, do "một phút không làm chủ được bản thân" nên đã có quan hệ bất chính với ông L.V.T., gây ảnh hưởng đến chi bộ, cơ quan. Bà L. cũng khẳng định rằng đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi quan hệ bất chính và cam kết không tái phạm.