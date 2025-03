Sở Giao thông công chánh TPHCM "nợ" 120.000 bằng lái xe

Theo thông tin từ Sở Giao thông công chánh TPHCM, cơ quan này đang mua vật tư in giấy phép lái xe theo hình thức chỉ định thầu rút gọn để sớm cấp trả lượng bằng lái còn tồn đọng sau khi chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe sang ngành công an.

Hiện, Sở GTCC TPHCM còn "nợ" người dân trên 120.000 giấy phép lái xe. Nhiều người đã có kết quả sát hạch từ đầu tháng 11/2024, nhưng đến nay chưa nhận được giấy phép lái xe.

Nhiệm vụ cấp đổi giấy phép lái xe của Sở GTCC TPHCM vẫn chưa kết thúc do còn hàng nghìn bằng lái chưa trả cho người dân (Ảnh: Ngọc Tân).

Với áp lực lớn, đồng thời cũng là nhu cầu chính đáng từ phía người dân, Sở GTCC TPHCM dự kiến ngày 31/3 sẽ hoàn tất cấp trả với điều kiện có đủ vật tư in.

Thiếu vật tư in bằng lái là vấn đề ảnh hưởng lớn nhất đến việc cấp giấy phép lái xe của ngành GTVT. Từ đầu năm, Sở GTVT TPHCM (nay là Sở GTCC) đã phát hành hồ sơ mời thầu cung cấp vật liệu in bằng lái (thẻ PET), nhưng không có nhà thầu nào quan tâm.

Do đó, sở phải hủy thầu và chuyển sang phương án chỉ định thầu. Một đơn vị thuộc Bộ Công an đã được chỉ định cung cấp 270 cuộn ribbon, 400 cuộn phim trung gian, tương đương khoảng 200.000 phôi giấy phép lái xe tồn cần in trả cho người dân và trả cho các đơn vị bạn đã cho mượn.

Trước đó, ngày 7/2, Sở GTVT TPHCM còn nợ 172.800 giấy phép lái xe. Thông qua việc mượn tạm vật tư in từ các tỉnh bạn, sở đã giải quyết in trả trên 50.000 giấy phép lái xe cho các trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi, đăng ký qua cổng dịch vụ công.