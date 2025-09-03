Sở Công Thương TPHCM đề xuất thêm quy định với nhà đầu tư chiến lược

Chiều 3/9, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức buổi tọa đàm khoa học đóng góp ý kiến cho dự thảo đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Nghị quyết 98; TS Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn Nghị quyết 98, cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành.

Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM Lê Văn Danh phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS Trương Minh Huy Vũ cho biết, Nghị quyết 98 mới được áp dụng gần 3 năm. Tuy nhiên, vì nhu cầu thực tiễn phát sinh sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo thành phố thấy cần rà soát, bổ sung nội dung vào nghị quyết để phù hợp với địa bàn TPHCM mới.

Liên quan đến quy định về nhà đầu tư chiến lược, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM Lê Văn Danh đề xuất nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng vốn chủ sở hữu tối thiểu 30% trên tổng mức đầu tư dự án.

Để đảm bảo được năng lực kinh nghiệm, ông Danh cho rằng nhà đầu tư phải từng đầu tư những dự án tương tự như dự án trong phân khu chức năng của khu thương mại tự do, với khoảng 70% tổng mức đầu tư dự án.

Ngoài ra, đại diện Sở Công Thương còn nêu một số tiêu chí phụ, như: nhà đầu tư phải tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương, cam kết chuyển đổi xanh trong đầu tư sản xuất kinh doanh.

Về vấn đề thành lập khu thương mại tự do, lãnh đạo Sở Công Thương đề xuất sau khi đề án được Thủ tướng phê duyệt, UBND TPHCM sẽ là cấp có thẩm quyền quyết định thành lập khu thương mại tự do.

TS Trần Du Lịch (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thảo luận về đề xuất tăng thêm quy định đối với nhà đầu tư chiến lược, TS Trần Du Lịch cho rằng, đây là quy định khắt khe, phải cân nhắc kỹ để tránh nguy cơ loại hết doanh nghiệp trong nước, chỉ còn cách thuê doanh nghiệp nước ngoài vào làm.

“Đơn cử như làm đường sắt đô thị, nước ta chưa có doanh nghiệp nào làm. Bây giờ quy định phải có kinh nghiệm, phải từng làm công trình tương đương thì làm sao doanh nghiệp đủ điều kiện”, TS Trần Du Lịch nêu quan điểm.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn những góp ý, trao đổi sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu.

Ông Cường cho biết, tổ công tác của UBND thành phố tiếp thu một cách thấu đáo, đầy đủ những ý kiến đóng góp để đề xuất với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, TPHCM sau sáp nhập đang có nhiều tiềm năng, mong muốn sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị quyết 98 là để thành phố tận dụng được cơ hội, nguồn lực phát triển nhanh và bền vững.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia cũng thảo luận thêm về cơ chế đặc thù nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân đầu tư vào đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố lắng nghe các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất quan điểm, chính sách để gỡ điểm nghẽn, tồn đọng mà thành phố đang gặp phải, trong đó có hơn 800 dự án.