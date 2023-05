Sẽ lắp cửa khóa cầu thang lên chòi canh hình bàn tay ở Thanh Hóa

Ngày 4/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Bình - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo đơn vị thi công nhổ hết đinh vít, khắc phục tình trạng hư hỏng, mất an toàn cho du khách tại 5 chòi canh hình bàn tay ở bờ biển Hải Tiến.

5 chòi canh hình bàn tay đang trong quá trình hoàn thiện (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Bình, 5 chòi canh hình bàn tay dọc bãi biển thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven biển xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa. Những chòi canh này có mức đầu tư 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Các chòi canh đang trong quá trình hoàn thiện.

Lý giải việc xuất hiện đinh vít, lớp nệm cao su bong tróc, ông Bình cho biết, trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, do lượng du khách đổ về Hải Tiến đông, huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công tạm thời gắn lớp nệm cao su vào phần chân đế của chòi canh để đảm bảo cho du khách tắm biển.

Các lớp đinh vít trên chân đế chòi canh đã được nhổ bỏ (Ảnh: Thanh Tùng).

"Những lớp nệm này được gắn tạm thời trong dịp nghỉ lễ, khi sóng biển đánh vào đã làm bong tróc các lớp cao su, để lộ ra những mảng đinh vít nham nhở. Sau khi có thông tin phản ánh, chính quyền địa phương đã chỉ đạo đơn vị thi công nhổ hết đinh vít trên, đồng thời căng dây quanh chòi canh, ngăn không cho du khách lại gần", ông Bình thông tin.

Sau phản ánh, đơn vị thi công đã căng dây, ngăn không cho du khách trèo lên chòi canh (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Bình cũng thừa nhận do chưa hoàn thiện nên các chòi canh này chưa có bảo vệ, lực lượng an ninh túc trực. Điều này khiến nhiều du khách vô tư leo trèo lên chòi canh để chụp ảnh, ngắm biển, mất an toàn.

"Về việc này, chúng tôi đã có ý kiến để đơn vị thi công làm thêm cánh cửa khóa cầu thang lên xuống. Chỉ bảo vệ mới lên được, không cho du khách leo lên chòi canh nữa", ông Bình nói.

Cũng theo ông Bình, dự kiến những chòi canh này sẽ hoàn thiện vào tháng 5, để bảo vệ canh gác, theo dõi du khách tắm biển.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sẽ lắp cửa khóa lối lên chòi canh, ngăn không cho du khách trèo lên (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, Dân trí đã phản ánh, trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều du khách tắm biển Hải Tiến ngạc nhiên trước sự xuất hiện của 5 chòi canh hình bàn tay, đồng thời vô tư leo trèo lên để chụp ảnh.

Bên cạnh đó, nhiều du khách e ngại, lo sợ vì hàng loạt đinh vít xuất hiện ở phần chân đế chòi canh, nhiều vị trí bị bong tróc lớp nệm cao su, nhếch nhác.