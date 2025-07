Sản phụ sinh con ngay trên xe đặc chủng của Cảnh sát giao thông

Ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này vừa kịp thời hỗ trợ một sản phụ sinh con ngay trên xe đặc chủng, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h50 sáng cùng ngày. Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Quảng Tín, một tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một cặp vợ chồng đang dừng xe máy bên đường với biểu hiện bất thường.

Sản phụ sinh con ngay trên xe đặc chủng của CSGT (Ảnh: Cắt từ clip).

Người vợ, chị Lý Thị Song (25 tuổi, trú tại xã Đứk Ngo), đang quỳ rạp dưới đất, tay nắm chặt xe máy và không thể đứng dậy do những cơn đau chuyển dạ dữ dội.

Nhận thấy tình hình khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng đưa chị Song cùng chồng lên xe đặc chủng để di chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.

Cả mẹ và bé đều được đưa đến trung tâm y tế an toàn (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi xe vừa tới Trung tâm Y tế xã Quảng Tín, sản phụ bất ngờ sinh em bé ngay trên xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng nhân viên y tế đã kịp thời hỗ trợ, đưa hai mẹ con vào trung tâm để tiếp tục chăm sóc.

Sau sự việc, chồng chị Song đã bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước hành động kịp thời và nhiệt tình của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, giúp vợ con anh "mẹ tròn con vuông".