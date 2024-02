Sân bay Nội Bài mở một làn thu phí không dừng

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng (ETC) với các phương tiện ra vào 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, từ 13h00 ngày 6/2.

Tại sân bay Nội Bài, ACV đã dành riêng một làn thu phí tại nhà ga T1 để khai thác thử nghiệm thu phí không dừng với ô tô ra vào sân bay.

Làn ngoài cùng bên trái là làn thu phí không dừng của sân bay Nội Bài (Ảnh: NIA).

Theo đó, khi phương tiện lưu thông trên cầu cạn từ nhà ga T1 đi xuống để thoát ly ra khỏi khu vực sân đỗ sẽ có 3 làn ra. Trong đó, làn ngoài cùng bên trái là làn dành riêng cho xe có tài khoản thu phí không dừng.

Tất cả phương tiện đi vào làn này sẽ được tính phí và tự động trừ tiền trên tài khoản ETC. Trường hợp tài khoản ETC không đủ số dư để trả phí, tài xế phải thanh toán tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng qua máy POS.

Chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ, cao tốc có thể lưu thông qua làn ETC mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thủ tục. Mức phí được thu qua hệ thống ETC giữ nguyên như cũ.

Phương thức thu phí bằng tiền mặt cũ vẫn được duy trì tại 2 làn thu phí còn lại (Ảnh: Ngọc Tân).

Sau thời gian thử nghiệm thí điểm một làn thu phí tự động không dừng, sân bay Nội Bài sẽ tính toán và báo cáo ACV để tăng số làn áp dụng đối với thu phí tự động không dừng, theo lộ trình được cơ quan chức năng phê duyệt.

Trước đó, tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí đầu ra của sân bay Nội Bài khiến nhiều tài xế bức xúc. Nguyên nhân ùn tắc chủ yếu do xe phải dừng chờ để thanh toán tiền mặt tại trạm thu phí.

Hệ thống thu phí không dừng được kỳ vọng sẽ ngăn ngừa ùn tắc, giúp dòng xe thoát khỏi sân bay nhanh hơn.