Quyết đưa cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông xe vào năm 2025

Tư lệnh ngành GTVT quyết liệt chỉ đạo thi công cao tốc

Sáng 10/12, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh đến kiểm tra nút giao IC2 (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau).

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công (Ảnh: Như Linh).

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh biểu dương các đơn vị trong thời gian qua đã nỗ lực khắc phục các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thi công dự án, đặc biệt là về nguồn vật liệu cát.

Khẳng định mục tiêu cuối năm 2025 phải hoàn thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, thực hiện thắng lợi mục tiêu "hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo ngành GTVT chỉ đạo các nhà thầu phải tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực quyết liệt triển khai thi công, không chỉ đảm bảo duy trì tiến độ mà còn phải vượt kế hoạch đã đề ra, sớm đưa dự án về đích.

"Khi hoàn thành việc đắp gia tải cát nền đường, cần bố trí hệ thống xe, dàn theo hàng ngang, di chuyển liên tục trên nền đường. Tải trọng phân bố đều, việc này sẽ tăng cường độ ổn định của nền đường. Sau khi kiểm tra, đánh giá độ lún nền đường đã ổn định, các đơn vị tiếp tục gia tải lớp đá và tiến đến thảm nhựa. Như vậy, chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng công trình", Bộ trưởng GTVT nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh còn yêu cầu các nhà thầu chủ động tổ chức thi công đồng thời hệ thống đường gom, nút giao, các hạng mục hệ thống an toàn giao thông, lan can, khe co giản, lề đường... đảm bảo hoàn thành đồng bộ với tuyến chính.

Riêng về vật liệu cát và đá, ông đề nghị phải chủ động tập kết về công trường, thi công đoạn nào thì hoàn thành dứt điểm đoạn đó. Đồng thời gấp rút hoàn thành toàn bộ các cầu trên tuyến chính, làm sao 110km cao tốc Cần Thơ - Cà Mau phải thông xe sớm nhất trong năm 2025.

Đảm bảo đến 31/12/2025 hoàn thành dự án

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, sản lượng thi công toàn dự án đến nay đạt 53%. Các địa phương đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao 100% cho dự án.

Hiện còn 200m thuộc phạm vi tuyến nối tại TP Cần Thơ do vướng bãi rác. Dự kiến trước ngày 31/12 sẽ hoàn tất việc di dời.

Nút giao IC2 ở quận Cái Răng, Cần Thơ (Ảnh chụp vào tháng 8: Bảo Kỳ).

Về nguồn vật liệu cát, các địa phương đã hỗ trợ được 20 mỏ cát sông và hai mỏ cát biển với tổng trữ lượng khoảng 25 triệu m3, trong khi nhu cầu của dự án cần khoảng 18,6 triệu m3. Như vậy, nguồn vật liệu cát đã cơ bản được đảm bảo.

Bên cạnh đó, trong tổng số 117 cầu trên tuyến chính, hiện có 45 cầu đã được các nhà thầu hoàn thành bản mặt cầu. Trong số này, có 6 cầu lớn đã cho thông xe kỹ thuật.

"Các vấn đề thách thức, khó khăn của dự án hiện Ban và các nhà thầu đã vượt qua tất cả. Vấn đề còn lại đó là nhà thầu tập trung nguồn lực, huy động thiết bị, máy móc, nhân lực, thi công 3 ca, 4 kíp, làm ngày làm đêm, hoàn thành công tác đắp nền, xử lý đất yếu và hoàn thành bản mặt các cầu.

Đồng thời, nhà thầu khẩn trương huy động nguồn vật liệu cấp phối đá, bê tông nhựa, để khoảng tháng 3/2025 bắt đầu lần lượt triển khai thi công cuốn chiếu móng, mặt đường. Đảm bảo đến 31/12/2025 hoàn thành dự án", Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nhấn mạnh.

Đại diện cho các nhà thầu thi công dự án, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty 36 cam kết trước Bộ trưởng GTVT sẽ phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT.