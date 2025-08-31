Nữ chiến sĩ biệt động gây sốt với đoạn clip 11 giây cười tươi giữa trời mưa

Sáng 30/8, Nguyễn Thị Thu Thủy, chiến sĩ của Cục Chính trị Quân khu 7, hòa nhịp cùng bước chân của khối Nữ chiến sĩ biệt động, diễu binh qua các con phố của Hà Nội trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh (A80).

Cô gái để lại ấn tượng với nhiều người bởi gương mặt sáng, cùng nụ cười tỏa nắng. Người dân trên những tuyến phố Thủy cùng đồng đội đi qua không ngừng hò reo và dành lời khen ngợi: “Xinh quá chị ơi!, “Đẹp quá!"...

Nhan sắc xinh đẹp của nữ chiến sĩ Thu Thủy (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đặc biệt, với đoạn video chỉ dài 11 giây, Thu Thủy đã gây sốt mạng xã hội. Trong video, trời mưa nặng hạt, Thu Thủy trùm áo mưa, nhiều đồng đội đứng phía sau cũng đang đứng chờ đợi trời sáng.

Cô dí dỏm nói với đồng đội: “Mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa”. Đoạn video ngắn nhận về hàng chục nghìn lượt xem, thích và tương tác.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ chiến sĩ cho hay, đoạn video được cô quay vào lúc 4h30 ngày 30/8 tại điểm tập kết của khối Nữ chiến sĩ biệt động.

“Chiều 29/8, cả đội ăn cơm sớm, nghỉ ngơi và 12h30 thức giấc để chuẩn bị tư trang cá nhân lên đường đến điểm tập kết. Đêm 29/8, rạng sáng 30/8, trời liên tục xuất hiện các trận mưa lớn trong khi địa điểm tập trung lại không có bãi che.

Ai cũng mặc áo mưa cẩn thận đứng chờ. Lúc ấy, để ghi lại kỷ niệm và cổ vũ cho mình cùng đồng đội, tôi liền lấy điện thoại quay một đoạn video kèm lời thoại: “Mưa lớn là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa”.

Thu Thủy cùng đồng đội chờ đợi dưới mưa trước lễ tổng duyệt (Ảnh: Cắt từ clip).

Thu Thủy không ngờ, đoạn video lại lan tỏa và được nhiều người đón nhận đến vậy. Cô cho hay, từ nhiều tháng trước, cô cùng đồng đội đã cùng luyện tập cho sự kiện A80.

Thời gian luyện vào đúng mùa hè nên thời tiết vô cùng khắc nghiệt, hôm thì nắng gắt, ngày thì mưa tầm tã. Dẫu vậy, các chiến sĩ hầu như không nghỉ ngày nào mà luyện tập chăm chỉ.

Cô gái chia sẻ, từ chỉ huy đến các chiến sĩ, ai cũng động viên nhau “vượt nắng thắng mưa”, “mưa lớn là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa”. Thời gian đầu, một số đồng đội của Thủy thậm chí còn bị say nắng, cháy da nhưng sau đó, sự bền bỉ dần tăng lên. Do nhiều ngày nắng rát, Thu Thủy thường dùng đá chườm lên mặt, uống nhiều nước, chăm sóc da kỹ hơn.

Dịp 30/4 vừa qua, Thu Thủy từng tham gia diễu binh, diễu hành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lần này, cô nhận thấy, nhiệm vụ có nhiều khó khăn, thử thách hơn.

Nữ chiến sĩ cùng đồng đội tập luyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Diễu binh hàng dài hơn (hàng ngang 16 người) nên việc dóng hàng là một vấn đề cần chú ý. Quãng đường đi nghiêm qua khán đài dài hơn đòi hỏi các chiến sĩ phải tập trung vào thể lực nhiều hơn”, Thu Thủy nói.

Song cô cho rằng, dù khó khăn, các chiến sĩ đã tìm mọi cách khắc phục, vượt qua. Thành quả sau những ngày luyện tập với quyết tâm cao là màn diễu binh, diễu hành đẹp mắt, được nhân dân đón nhận.

“Với sự yêu thương của nhân dân, tinh thần yêu nước của tất cả mọi người chung một lòng, chúng tôi luôn cố gắng trong từng bước chân.

Được diễu binh qua Lăng Bác là một vinh dự vô cùng to lớn trong đời binh nghiệp của tôi. Là một người con miền Nam, tôi cảm thấy vô cùng xúc động”, nữ chiến sĩ xinh đẹp nói.

Thu Thủy phải chườm đá để da hồi phục sau khi tập luyện ngoài nắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trải qua các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, được đi trong vòng tay nhân dân, trong không khí rợp cờ hoa, Thu Thủy cảm thấy vô cùng xúc động.

“Đường phố Hà Nội rất đẹp, đẹp nhất là hình ảnh cờ Tổ quốc treo đỏ rực con đường và những người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ cho các khối diễu binh, diễu hành.

Tôi và đồng đội cảm thấy vinh dự, tự hào và có được nguồn động lực to lớn để trình diễn cho mọi người những bước đi hào hùng, kiêu hãnh nhất”, nữ chiến sĩ chia sẻ.