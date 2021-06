Quảng Nam: Người nhập cảnh được cách ly trả phí tại resort 5 sao

Dân trí Tỉnh Quảng Nam cho phép người nhập cảnh được cách ly tập trung có thu phí ở những khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao ven biển của tỉnh.

Ngày 11/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định thành lập các khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại 3 khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển gồm Pal Garden Resort tại khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An; Victoria Hội An tại đường Âu Cơ, phường Cửa Đại, thành phố Hội An; Koi Resort & Spa Hội An tại thôn 6, phường Cẩm Thanh, thành phố Hội An.

Một khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Hội An được sử dụng làm khu cách ly (Ảnh minh họa).

Tỉnh Quảng Nam giao thành phố Hội An thành lập Ban Điều hành khu cách ly tập trung có thu phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn này.

Các Sở, ngành Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, VH-TT&DL, GTVT… cùng tham gia vào cùng với thành phố Hội An để thực hiện quy chế tổ chức khu cách ly tập trung có thu phí tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng này.

Tỉnh Quảng Nam cũng đồng ý cho Công ty CP Việt Nam TravelMart đón công dân Việt Nam nhập cảnh đến cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An (xã Bình Dương và Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Theo đó, vào ngày 20/6, Công ty du lịch này sẽ tổ chức đón công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước ở sân bay quốc tế Đà Nẵng đến cách ly tập trung tại khu nghỉ dưỡng nói trên.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đơn vị đón công dân Việt Nam trở về phối hợp với các Sở, ngành liên quan để xây dựng, thực hiện phương án tiếp đón, cách ly chi tiết đảm bảo nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, đến ngày 11/6, tỉnh đang quản lý, giám sát y tế hơn 4.400 người về từ TPHCM và Hà Nội; trong đó có 4.157 người về từ TPHCM.

Hiện tỉnh có 153 người đang cách ly y tế tập trung, 4.256 người cách ly y tế tại nhà.

Công Bính