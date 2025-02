Ngăn chặn hành khách 16 tuổi mang thuốc nổ lên máy bay đi TPHCM

Theo nguồn tin từ Đồn Công an sân bay Đà Nẵng, đơn vị này đã tiếp nhận một trường hợp hành khách có ý định mang thuốc nổ lên chuyến bay từ Đà Nẵng đi TPHCM.

Cụ thể, sáng 24/1, nhân viên an ninh soi chiếu tại sân bay Đà Nẵng đã phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách T.H.G.B. (SN 2009, ngụ TPHCM) có một hộp nhựa chứa chất bột nghi là thuốc nổ và các đoạn dây giống dây cháy chậm.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

An ninh sân bay đã sử dụng các loại máy dò, máy test chuyên dụng để kiểm tra chất bột. Kết quả kiểm tra tại sân bay xác định mẫu thử có chứa thuốc nổ Nitrate.

Lực lượng an ninh đã lập biên bản vụ việc, bàn giao hành khách và tang vật cho Đồn Công an sân bay Đà Nẵng để xử lý.

Tại đồn công an, hành khách T.H.G.B. khai nhận mang loại thuốc nổ này về để chế tạo pháo. Công an sân bay Đà Nẵng đã chuyển vụ việc lên Công an quận Hải Châu để xử phạt vi phạm hành chính.

Một ngày sau vụ việc, nhân viên an ninh sân bay Đà Nẵng tiếp tục phát hiện một khách nước ngoài giới thiệu là "chuyên gia hiệu ứng chất nổ", mang theo trong hành lý ký gửi của mình một mô hình súng bằng kim loại, đạn nhựa và một số dây điện.

Do hành khách không có giấy tờ hợp lệ để được phép vận chuyển những vật phẩm trên, lực lượng an ninh sân bay đã phối hợp với Cảng vụ hàng không và Công an cửa khẩu lập biên bản vụ việc, bàn giao cho Hải Quan sân bay xử lý các bước tiếp theo.