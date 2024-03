Quận Tây Hồ có 54 cựu TNXP không lương, chưa được hưởng trợ cấp

Ngày 5/3, Bộ Nội vụ cho biết đã nhận được kiến nghị của cử tri TP Hà Nội phản ánh số lượng cựu thanh niên xung phong (TNXP) giai đoạn 1976-1979 không còn nhiều. Trong đó, quận Tây Hồ còn 54 người, tuổi cao, sức khỏe kém nhưng không có lương, chưa được hưởng trợ cấp một lần và chưa có bảo hiểm y tế.

Cử tri đề nghị nghiên cứu, đề xuất có chế độ chính sách chăm lo đến đối tượng cựu TNXP giai đoạn 1976-1979.

Trong văn bản vừa gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chế độ, chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Sau ngày 30/4/1975, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND một số tỉnh, thành phố đã huy động, tổ chức lực lượng TNXP tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng các vùng kinh tế mới. Cán bộ, đội viên TNXP đã được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và địa phương theo từng ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn hoạt động cụ thể.

"Do vậy, đến nay Nhà nước chưa có chủ trương giải quyết chính sách đãi ngộ đối với lực lượng này", Bộ Nội vụ cho hay.

Trên cơ sở ý kiến của một số địa phương về việc đề xuất chính sách đối với TNXP tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975, Bộ Nội vụ đã và đang phối hợp với Hội Cựu TNXP Việt Nam, Trung ương Đoàn, cơ quan liên quan và các địa phương khảo sát, xác định tiêu chí và thống kê số liệu làm cơ sở để nghiên cứu chính sách với đối tượng này.

Trong khi đó, cử tri tỉnh Hà Tĩnh đề nghị sớm ban hành Thông tư quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương TNXP vẻ vang" để địa phương kịp thời đáp ứng nguyện vọng của TNXP.

Bộ Nội vụ cho biết đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương TNXP vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành nghị định này cũng đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

"Hiện nay, Bộ đang khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện thông tư để ban hành đảm bảo kịp thời với Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương TNXP vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến", Bộ Nội vụ trả lời cử tri Hà Tĩnh.

Chữ in trên giấy chứng nhận dễ bị phai màu, khó bảo quản

Cử tri tỉnh Cà Mau phản ánh chữ in trên các loại giấy chứng nhận huân, huy chương,… dễ bị phai màu nên khó bảo quản, gìn giữ.

Tiếp thu phản ánh, Bộ Nội vụ khẳng định, thời gian tới sẽ quan tâm nâng cao chất lượng vật tư, giấy in, mực in, thực hiện tốt công tác bảo quản vật tư, thiết bị và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác in ấn… nhằm đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật.