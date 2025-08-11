Phường Thủ Đức sẽ tái thiết cảng Trường Thọ, tăng kết nối với Thanh Đa

Sáng 11/8, Đảng bộ phường Thủ Đức (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự của Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cùng 233 đại biểu đại diện cho 3.031 đảng viên trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Đức gồm 31 ủy viên đã ra mắt Đại hội. Trong đó, ông Mai Hữu Quyết làm Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức; các Phó bí thư Đảng ủy phường gồm bà Nguyễn Thị Hồng Thảo và bà Nguyễn Thị Mai Trinh.

Ông Mai Hữu Quyết làm Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức (Ảnh: V.P.).

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Thủ Đức đặt mục tiêu tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Địa phương hướng tới quản lý chặt chẽ quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển các khu chức năng; chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu bền vững, nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh, hướng đến xây dựng Thủ Đức nghĩa tình, vươn mình, phát triển.

Về phát triển đô thị thông minh và hiện đại hóa hạ tầng, phường dự kiến tái thiết khu cảng Trường Thọ thành khu đô thị thông minh, phát triển khu đô thị hỗn hợp gắn với trung tâm hành chính, văn hóa, dịch vụ và bến tàu khách du lịch; kết nối với bán đảo Thanh Đa hình thành cụm đô thị sinh thái hiện đại. Phường cũng đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu vực làng đại học, hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý kiến trúc dọc tuyến Vành đai 2; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, vận động hiến đất mở đường, mở rộng hẻm.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: V.P.).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đề nghị, phường Thủ Đức tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Thủ Đức cần chú trọng phát triển kinh tế tri thức, đô thị thông minh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Phường Thủ Đức cần tập trung chăm lo, phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, xây dựng cộng đồng dân cư nghĩa tình, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thủ Đức lần thứ I (Ảnh: V.P.).

Phó bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu phường Thủ Đức bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phường cần chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển của phường cho phù hợp quy hoạch chung của thành phố, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.