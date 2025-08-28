Phương án xử lý dòng nước đen ngòm chảy ra biển Nha Trang

Ngày 28/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản giao cơ quan liên quan đề xuất dự án Xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang giai đoạn 1.

Giai đoạn 1 của dự án một phần được triển khai tại dọc bãi biển phường Bắc Nha Trang, nơi hệ thống xử lý nước thải còn chưa đồng bộ. Vì vậy, mỗi khi mưa lớn, nước thải ô nhiễm theo dòng nước mưa chảy thẳng ra biển.

Nước thải đen ngòm chảy ra biển Nha Trang được người dân ghi lại chia sẻ lên mạng xã hội (Ảnh: Lê Xuân).

Sự việc nước bẩn chảy ra biển được người dân phản ánh, đăng tải lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang. Gần đây nhất là hình ảnh dòng nước đen ngòm chảy ra khu vực bãi biển Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang).

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các cơ quan cấp dưới khẩn trương mua 3 máy bơm, để xử lý tình trạng nước đọng tại một số điểm ở khu vực bãi biển Hòn Chồng.

Theo Sở Xây dựng, dự án Xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang sẽ gồm 9 cửa xả. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư 2 cửa xả (cửa xả Hòn Một và cửa xả Đặng Tất - Hòn Chồng) ở phường Bắc Nha Trang và 2 cửa xả ở các phường khác tại tỉnh Khánh Hòa với kinh phí hơn 30 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Xây dựng, tại bãi biển Bắc Nha Trang có cửa xả đường Đặng Tất, thu gom nước thải và nước mưa từ nhiều tuyến đường, khu căn hộ Mường Thanh Viễn Triều cùng các khách sạn, nhà hàng trên đường Phạm Văn Đồng.

Cửa xả đường Đặng Tất, nơi nước thải chảy trực tiếp ra biển mỗi khi mưa lớn (Ảnh: Trung Thi).

Toàn bộ nguồn nước ở những nơi trên được dẫn về trạm bơm Đặng Tất rồi chuyển tiếp đến nhà máy xử lý nước thải phía Bắc. Tuy nhiên, do lưu lượng quá lớn, đặc biệt khi mưa to, máy bơm quá tải nên một phần nước thải và nước mưa tràn ra biển.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị trong giai đoạn 1 nên ưu tiên đầu tư cửa xả Đặng Tất để đảm bảo môi trường và cảnh quan tại bãi biển Hòn Chồng.