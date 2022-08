Phú Yên: Xe khách lao xuống ruộng khi đang đổ đèo

Ngày 21/8, ông Cao Thái Nhân - Chủ tịch UBND xã An Cư (huyện Tuy An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn do xe khách tự gây ra, làm 9 người bị thương.

Xe khách mang biển số Khánh Hòa mất lái lao xuống ruộng (Ảnh: Cao Minh).

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng hơn 14h cùng ngày.

Thời điểm đó, xe khách mang biển kiểm soát 79B - 006.54 (chưa rõ người điều khiển) lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đổ gần hết đèo Quán Cau ở xã An Cư, xe bất ngờ lao sang bên phải đường, rơi xuống ruộng sâu khoảng 1,5m.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 9 người trên xe bị thương. Xe khách hư hỏng nghiêm trọng. Hiện cả 9 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tuy An.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.