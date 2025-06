Phó Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk xử lý các vụ khiếu nại kéo dài trước 30/6

Ngày 10/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm và Kế hoạch của Chính phủ trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài vượt cấp lên Trung ương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trong buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng).

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo về việc xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài tại tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhận định Đắk Lắk là địa bàn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và tôn giáo. Do vậy, những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn nếu không được xem xét, giải quyết và xử lý ổn thỏa sẽ tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro.

Phó Thủ tướng ghi nhận việc tỉnh Đắk Lắk đã rất tích cực, chủ động, phối hợp hiệu quả với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức năng trong chấp hành nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Kế hoạch của Chính phủ trong tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài vượt cấp lên Trung ương của địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Đắk Lắk xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trước 30/6 (Ảnh: Linh Vũ).

"Trong xem xét, xử lý, giải quyết các vụ việc này, Đắk Lắk đã có sự trao đổi kỹ lưỡng, thống nhất với các cơ quan chức năng để đưa ra những biện pháp, giải pháp, lời giải, phương án cụ thể", Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trao đổi.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Đắk Lắk bằng các biện pháp, giải pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn trước ngày 30/6, trước khi có bộ máy chính quyền mới.

Bên cạnh đó, Đắk Lắk cần tiếp tục rà soát, nếu còn các vụ việc phải rốt ráo giải quyết và xử lý dứt điểm, không để phát sinh thêm các điểm nóng về khiếu nại tố cáo.