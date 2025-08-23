Phó Thủ tướng kiểm tra 2 dự án “làm mãi không xong” ở Khánh Hòa

Ngày 23/8, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã kiểm tra thực địa dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Nha Trang) và Khu đô thị mới Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang).

Hai dự án này có điểm chung là vướng mắc trong việc xác định giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, dẫn đến ngưng trệ, chậm tiến độ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tham gia sở hữu bất động sản tại đây.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nghe báo cáo về dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (Ảnh: Trung Thi).

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập được khởi công từ năm 2011, dự kiến hoàn thành vào năm 2013 nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị Nha Trang.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc pháp lý. Đặc biệt, lãnh đạo chủ đầu tư còn có hành vi vi phạm pháp luật trong việc mua bán đất tại dự án, khiến tiến độ càng thêm đình trệ.

Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa cho hay, chủ đầu tư dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập mong muốn Trung ương có chính sách hướng dẫn để sớm tháo gỡ vướng mắc, giúp công trình được tiếp tục thực hiện.

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập chưa hoàn thành sau 14 năm triển khai (Ảnh: Trung Thi).

Đối với dự án Khu đô thị mới Mỹ Gia, qua quá trình kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận chủ đầu tư còn phải nộp thêm hơn 1.300 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, UBND tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chủ đầu tư dự án không đồng ý khắc phục nghĩa vụ tài chính, cho rằng số tiền phải nộp là quá lớn.

Do chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo kết luận kiểm tra nên đến nay, nhiều hộ dân mua bất động sản tại dự án đã 6 năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, cho biết Chính phủ đang thực hiện tháo gỡ khó khăn cho các dự án có vướng mắc trên cả nước, bởi nếu tiếp tục để tồn đọng nguồn lực xã hội sẽ bị lãng phí.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nghe báo cáo vướng mắc của dự án Khu đô thị mới Mỹ Gia (Ảnh: Trung Thi).

Đối với 2 dự án này, Phó Thủ tướng yêu cầu phải thanh tra lại một cách chặt chẽ, xác định giá đất cụ thể.

“Khi xác định giá đất đúng, doanh nghiệp cần nộp đủ cho nhà nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện vi phạm hoặc cố tình vi phạm phải xử lý nghiêm. Phó Thủ tướng cũng cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan của tỉnh Khánh Hòa để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với nhiều dự án tại địa phương.