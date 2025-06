Phó Thủ tướng: Khu thương mại tự do là sáng kiến táo bạo của Đà Nẵng

Ông Richard McClellan, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Terne Việt Nam, đại diện cho Tập đoàn Terne Holdings và The One Destination (bên trái) tìm hiểu về Khu thương mại tự do Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).