Phạt tài xế ô tô tự ý lắp, phát tín hiệu của xe ưu tiên trên cao tốc

Chiều 23/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua phản ánh từ người dân tới C08, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh, xử lý một tài xế ô tô có hành vi tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Hình ảnh chiếc ô tô biển số màu trắng nhưng lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể, lúc 17h31 ngày 20/8, tại km47 đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, ô tô con biển số màu trắng 20B-125.xx có hành vi lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Sau khi xác minh làm rõ, ngày 23/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt với tài xế L.Q.B. (SN 1993, quê Thái Nguyên).

Theo đó, lái xe B. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

C08 khuyến cáo các tài xế cần tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.