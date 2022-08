Phạt nặng tài xế "dọa" lao vào nhiều xe đi ngược chiều gây náo loạn quốc lộ

Ngày 26/8, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Đội CSGT số 2, Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành mời lái xe có hành vi lạng lách, đánh võng trên quốc lộ, khiến dư luận bức xúc lên trụ sở để làm việc.

Người điều khiển xe ô tô nêu trên được xác định là ông Nguyễn Thành T. (SN 1974, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu).

Tài xế xe con liên tục lạng lách, lấn đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, vào khoảng 12h30, ngày 24/8, ông T. điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-329.20 đi trên quốc lộ 7A hướng từ xã Diễn Cát đi thị trấn Diễn Châu. Trong quá trình điều khiển xe, ông T. liên tục lạng lách, đánh võng khiến nhiều phương tiện đi ngược chiều phải dừng lại, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, ông T. nhận thức được hành vi vi phạm của mình, chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật và hứa sẽ không tái phạm.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thành T. về hành vi Điều khiển xe ô tô lạng lách, đánh võng. Theo quy định, mức xử phạt đối với hành vi của ông T. là từ 10.000.000-12.000.000 đồng, ngoài ra người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Ông Nguyễn Thành T. làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Công an Diễn Châu).

Liên quan tới vụ việc này, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh xe ô tô con màu trắng mang biển kiểm soát 37A-329.20 liên tục lạng lách, đánh võng trên quốc lộ. Tài xế liên tục lấn làn ngược chiều, đối đầu các ô tô khác trên quốc lộ 7A và chỉ dừng lại khi gặp đèn đỏ.

Những người xem đoạn clip tỏ ra bức xúc trước hành vi coi thường an toàn giao thông của tài xế; mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.