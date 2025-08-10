Phát hiện thuyền không người trôi trên biển

Ngày 10/8, lãnh đạo UBND xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm một ngư dân nghi gặp nạn khi đánh bắt hải sản trên biển.

Khoảng 7h cùng ngày, ngư dân phát hiện một thuyền đánh cá không người trôi dạt cách bờ khoảng 4 hải lý, trên thuyền có ngư cụ và một số vật dụng cá nhân. Nghi chủ thuyền gặp nạn, mất tích, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Con thuyền được đưa vào bờ (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Qua nhận dạng, chiếc thuyền là của anh M.V.L. (SN 1977), trú tại thôn Đông Tân An, xã Mỹ Thủy, ra khơi lúc 2h ngày 10/8. Lực lượng chức năng đã đưa thuyền vào bờ và huy động phương tiện tìm kiếm ngư dân.

Cũng tại Quảng Trị, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm một nam thanh niên mất tích trên sông Sê Pôn, đoạn chảy qua xã Lao Bảo.

Nạn nhân là V.T.K. (SN 2004, trú tại thôn 2, xã Lìa, Quảng Trị). Khoảng 15h30 ngày 9/8, K. ra sông tắm rồi bị nước cuốn mất tích. Lực lượng chức năng đã huy động hàng chục người tìm kiếm, tuy nhiên đến sáng 10/8 vẫn chưa có kết quả.