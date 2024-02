Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích khi đi câu cá trên biển

Sáng 28/2, lãnh đạo UBND xã Hải Dương, thành phố Huế, cho biết người dân địa phương vừa trình báo chính quyền về việc phát hiện thi thể ông T.Q.N. (48 tuổi, trú tại thành phố Huế), mất tích trong lúc đi câu cá cách đây 3 ngày.

Lúc 4h15 ngày 25/2, ông N. cùng 6 người khác, đều trú tại thành phố Huế, thuê ông N.V.S. (49 tuổi) điều khiển ghe không số hiệu đến vùng biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, ra cách bờ khoảng 2 hải lý để câu cá.

Khu vực bờ biển nơi thi thể ông T.Q.N. trôi dạt vào (Ảnh: Đức Thông).

Đến khoảng 14h15 cùng ngày, ông S. điều khiển phương tiện vào bờ. Khi đến khu vực bờ biển thuộc xã Hải Dương, ghe bị sóng đánh lật, trôi dạt vào bờ.

Cả 8 người trên ghe rơi xuống biển, trong đó ông T.Q.N. bị mất tích; 7 người còn lại bơi được vào bờ.

Cùng ngày 25/2, nhóm 4 sinh viên Đ.T.T. (21 tuổi, quê Nghệ An), H.P.D. (19 tuổi, quê Quảng Bình), T.Q.H. (20 tuổi, quê Gia Lai) và P.X.T. (21 tuổi, quê Gia Lai) đến tắm tại khu vực bãi biển Thuận An cũng gặp sóng to. Sinh viên P.X.T. bị cuốn ra xa, mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Sinh viên T. đến nay vẫn chưa tìm thấy.