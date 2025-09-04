Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt vào hốc đá dưới suối

Chiều 4/9, thông tin từ Công an xã Thanh Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông H.V.O. (SN 1961, trú tại xã Thanh Bồng) mắc kẹt trong hốc đá dưới suối.

Ngày 2/9, Công an xã Thanh Bồng nhận tin báo về việc, ông O. ra suối câu cá nhưng không trở về. Kiểm tra khu vực suối nơi ông O. câu cá, công an phát hiện cần câu, giỏ đựng cá, riêng người đàn ông này mất tích.

Thi thể ông O. được phát hiện dưới dòng suối chảy xiết (Ảnh: Công an xã Thanh Bồng).

Công an xã Thanh Bồng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm ông O.. Tuy nhiên, dòng suối có nhiều hốc đá, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng 4/9, lực lượng tìm kiếm mới phát hiện thi thể ông O. mắc dưới hốc đá. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.