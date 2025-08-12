Phát động 40 ngày đêm dựng nhà, xây trường cho vùng lũ Nghệ An
(Dân trí) - Bộ Công an phối hợp tỉnh Nghệ An phát động đợt thi đua cao điểm 40 ngày đêm, triển khai xây dựng 500 căn nhà và một ngôi trường mới cho học sinh vùng cao bị ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ.
Sáng 12/8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, tham dự lễ phát động chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở và trường học cho người dân vùng lũ.
Chương trình đặt mục tiêu xây mới 500 căn nhà bị sập, cuốn trôi hoặc phải di dời khẩn cấp, sửa chữa 500 căn nhà hư hỏng nặng.
Riêng tại xã Mỹ Lý, 190 hộ dân đã đăng ký xây dựng nhà lắp ghép, trong đó 100 hộ đã có đất và 90 hộ còn lại đang được khảo sát mặt bằng.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, bị tàn phá hoàn toàn, sẽ được xây dựng lại.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng nhưng thường xuyên chịu ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt.
"Với sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an phối hợp tỉnh Nghệ An phát động chương trình 40 ngày đêm để dựng lại nhà cửa, trường học, giúp người dân vững tin vượt qua thiên tai", Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định.
Thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 tại Nghệ An là rất lớn, với 4 người chết, 4 người bị thương, 484 căn nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi và hơn 2.300 căn bị hư hỏng. Nhiều diện tích hoa màu và công trình công cộng cũng bị phá hủy, tổng thiệt hại ước tính lên tới 3.800 tỷ đồng.
Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh rằng lễ phát động này là bước khởi đầu quan trọng, tạo động lực để toàn tỉnh quyết tâm cao nhất trong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào và trường học cho học sinh.
Ông Vinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời và nguồn lực hỗ trợ thiết thực từ Bộ Công an, coi đây là chỗ dựa tinh thần to lớn giúp tỉnh sớm khôi phục đời sống, tái thiết nhà cửa, trường lớp.
UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành triển khai xây dựng nhà và trường học theo kế hoạch của Bộ Công an. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ thống kê chính xác thiệt hại, Sở Xây dựng khẩn trương đánh giá thiết kế mẫu nhà phù hợp với phong tục địa phương.
Tính đến ngày 10/8, thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước tính khoảng 3.814 tỷ đồng.
Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Nghệ An tổng cộng 300 tỷ đồng. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã phân bổ 65 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại.
Chính quyền tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả, khôi phục lại đời sống cho người dân. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã được huy động để cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ dọn dẹp và sửa chữa.
Trong thời điểm khẩn cấp, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định trích 320 triệu đồng từ nguồn Chương trình Nhân ái của báo để hỗ trợ khẩn cấp đối với 63 hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và 1 hộ dân có người thân tử vong do mưa lũ (mỗi hộ 5 triệu đồng).
Ngày 26/7, khi xã biên giới Nhôn Mai đang bị chia cắt, cô lập, Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Toàn, trưởng đoàn công tác của báo Dân trí đã trực tiếp có mặt, thăm hỏi, động viên và trao quà bạn đọc ủng hộ tới người dân nơi đây.
Ngoài số tiền 320 triệu đồng, đoàn công tác của báo Dân trí cũng đã trao 3 tạ gạo, 30 thùng mì tôm và 47 két nước sạch của bạn đọc tới đại diện chính quyền xã Nhôn Mai để kịp thời hỗ trợ người dân.