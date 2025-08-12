Phát động 40 ngày đêm dựng nhà, xây trường cho vùng lũ Nghệ An

Sáng 12/8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, tham dự lễ phát động chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở và trường học cho người dân vùng lũ.

Chương trình đặt mục tiêu xây mới 500 căn nhà bị sập, cuốn trôi hoặc phải di dời khẩn cấp, sửa chữa 500 căn nhà hư hỏng nặng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Riêng tại xã Mỹ Lý, 190 hộ dân đã đăng ký xây dựng nhà lắp ghép, trong đó 100 hộ đã có đất và 90 hộ còn lại đang được khảo sát mặt bằng.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, bị tàn phá hoàn toàn, sẽ được xây dựng lại.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng nhưng thường xuyên chịu ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Với sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an phối hợp tỉnh Nghệ An phát động chương trình 40 ngày đêm để dựng lại nhà cửa, trường học, giúp người dân vững tin vượt qua thiên tai", Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 tại Nghệ An là rất lớn, với 4 người chết, 4 người bị thương, 484 căn nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi và hơn 2.300 căn bị hư hỏng. Nhiều diện tích hoa màu và công trình công cộng cũng bị phá hủy, tổng thiệt hại ước tính lên tới 3.800 tỷ đồng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng và ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quà tới các học sinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh rằng lễ phát động này là bước khởi đầu quan trọng, tạo động lực để toàn tỉnh quyết tâm cao nhất trong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào và trường học cho học sinh.

Ông Vinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời và nguồn lực hỗ trợ thiết thực từ Bộ Công an, coi đây là chỗ dựa tinh thần to lớn giúp tỉnh sớm khôi phục đời sống, tái thiết nhà cửa, trường lớp.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao căn nhà Bộ Công an tới hộ ông Lương Văn Bún, bản Xiềng Tắm (Ảnh: Nguyễn Phê).

UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành triển khai xây dựng nhà và trường học theo kế hoạch của Bộ Công an. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ thống kê chính xác thiệt hại, Sở Xây dựng khẩn trương đánh giá thiết kế mẫu nhà phù hợp với phong tục địa phương.