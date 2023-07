Pháp sẽ hợp tác với Việt Nam bảo tồn cầu Long Biên

Chiều 6/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Pháp Nicolas Warnery trước khi Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ của Đại sứ, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp không ngừng được phát triển trên tất cả lĩnh vực. Trong số các nước EU, Pháp đứng thứ 2 về đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 3,57 tỷ USD; đứng thứ 4 về trao đổi thương mại; đứng đầu về viện trợ ODA cho Việt Nam với tổng số vay ưu đãi đạt 3 tỷ euro. Kim ngạch thương mại song phương đạt 5,3 tỷ USD năm 2022, tăng 10% so với năm 2021.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam luôn coi Pháp là một trong những đối tác ưu tiên trong hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Nicolas Warnery kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam (Ảnh: Nhật Bắc).

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Pháp năm 2021, Thủ tướng cho rằng "mối lương duyên" Việt Nam - Pháp có thăng trầm nhưng ngày càng đột phá và còn dư địa rất lớn để thúc đẩy hợp tác.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tối ưu hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư. Ông cũng cho biết đã chỉ đạo quyết liệt xử lý các vấn đề vướng mắc để đưa đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Pháp nỗ lực ủng hộ, thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng với hàng thủy, hải sản Việt Nam; tiếp tục quan tâm, cam kết vốn ODA, vốn vay ưu đãi để hỗ trợ Việt Nam và hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới, như năng lượng tái tạo, công nghệ cao, kinh tế số, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo nhân lực, bảo tồn, trùng tu và phát huy các di sản kiến trúc tại Việt Nam, cũng là một đề nghị được lãnh đạo Chính phủ đưa ra.

Đại sứ Nicolas Warnery khẳng định, lãnh đạo cấp cao của Pháp muốn tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam.

Theo ông Warnery, Pháp đánh giá Việt Nam có vai trò quan trọng tại ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp.

Nhất trí định hướng hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập, Đại sứ Warnery cho biết sẽ báo cáo và trao đổi với các cơ quan chức năng của Pháp để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là chính trị, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo tồn các di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội, như cầu Long Biên…

Đánh giá cao nỗ lực và giải pháp tổng thể của Việt Nam để thực hiện mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, gần đây nhất là việc ban hành Quy hoạch điện VIII, Đại sứ cho biết Pháp sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt trong quá trình triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, phía Pháp ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.