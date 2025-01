Ông lão 70 tuổi đi lạc trong đêm trên cao tốc

Ngày 24/1, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4, thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đã phát hiện và đưa một ông lão đi lạc trên cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) về nhà an toàn.

Vào lúc 22h ngày 23/1, Tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4, trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu phát hiện một người đàn ông đi bộ tại km410, thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), theo hướng Nam - Bắc, có biểu hiện tâm thần.

Chiến sĩ CSGT Đội 4 bàn giao ông Thuyên cho gia đình (Ảnh: Đậu Hoàng).

Tổ công tác nhanh chóng liên hệ với gia đình và xác định là ông Hồ Văn Thuyên (70 tuổi, trú tại xóm 2, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Ông Thuyên đã được bàn giao cho gia đình an toàn ngay trong đêm.

Người thân của ông Thuyên xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4 vì đã kịp thời phát hiện và đưa ông lão về nhà an toàn.