Ô tô 29 chỗ tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Đồng Nai

Ngày 25/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng phường Bình Phước (Đồng Nai) đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 14 qua phường Bình Phước (TP Đồng Xoài cũ) giữa ô tô khách và năm xe máy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, xe khách biển số tỉnh Bình Dương cũ chạy trên quốc lộ 14 theo hướng từ Lâm Đồng đi Tây Ninh. Khi đến ngã tư Đồng Xoài, phường Bình Phước xe khách tông liên tiếp vào 5 xe máy và 1 xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tai nạn liên hoàn khiến xe máy và xe đạp điện nằm ngổn ngang trên đường. Một xe máy nằm trước đầu xe khách. Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện khu vực Đồng Xoài cấp cứu, các nạn nhân còn lại may mắn chỉ xây xát.

Nhận tin báo, Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời trích xuất camera.

Tai nạn liên hoàn khiến xe máy và xe đạp điện nằm ngổn ngang trên đường (Ảnh: P.V.).

Qua kiểm tra nhanh, tài xế âm tính với nồng độ cồn và ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được CSGT Công an Đồng Nai điều tra, làm rõ.