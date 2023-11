Nước lũ ngập phố cổ Hội An, người dân mệt mỏi, du khách thích thú

Vừa dọn xong rác thải cùng bùn non chiều 15/11, đến chiều 16/11, phố cổ Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) lại đón đợt lụt thứ hai do thủy điện xả điều tiết. Các tuyến đường ven sông Hoài như Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Phúc Chu… đều ngập nước 0,5-1m.

Lũ lên trở lại, người dân Hội An dùng ghe di chuyển qua các vùng ngập nước (Ảnh: Ngô Linh).

"Vừa mới dọn dẹp bùn non sạch sẽ hôm 15/11 thì chiều 16/11 nước lũ lại lên. Không những việc buôn bán bị ảnh hưởng mà việc dọn dẹp cũng rất cực nhọc", bà Nguyễn Thị Lan, một chủ nhà hàng trên đường Nguyễn Phúc Chu, nói.

Tất bật kê cao đồ đạc trong nhà, ông Nguyễn Kỷ (người buôn bán hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An) cho biết, gia đình luôn trong tâm thế sẵn sàng chạy lụt nên không dám buôn bán ngay khi nước rút hôm trước.

Du khách lội nước để vào trung tâm phố cổ Hội An tham quan (Video: Ngô Linh).

"Nước lên quá nhanh nên tôi không dám chủ quan, kê cao đồ đạc rồi chờ nước rút thôi. Đây là đợt lũ thứ hai trong năm nay rồi, hai lần liên tiếp nhau, vừa dọn xong đợt trước thì lũ lên lại, mệt mỏi quá!", ông Kỷ cho biết.

Người dân Hội An đã quá quen với mưa lũ, nước lên đến đâu, người dân kê cao đồ đạc đến đấy (Ảnh: Ngô Linh).

Để vào trung tâm phố cổ, ngoài các tuyến đường khô ráo, nhiều du khách sẵn sàng xắn quần lội qua các tuyến đường ngập nước. Đối với du khách, đây được xem như trải nghiệm mới lạ.

Nhiều du khách sẵn sàng lội nước tham quan phố cổ (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Lê Na (du khách Hà Nội) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi lội nước lũ ở Hội An, khá mới mẻ, thích thú. Nhưng tôi thấy người dân cực quá. Nước lên họ chẳng làm ăn buôn bán gì được, nhất là các nơi nước ngập sâu phải đóng cửa, kê cao đồ đạc, việc dọn dẹp khi nước rút cũng vất vả".

Ngoài phố cổ Hội An, các vùng trũng thấp khác ở TP Hội An như xã Cẩm Kim chiều 16/11 đã cho học sinh nghỉ học vì lo ngại nước lũ lên nhanh gây nguy hiểm.

Tại chợ cá Thanh Hà, nước tràn vào chợ, tiểu thương phải đưa hàng hóa lên đường lớn bày bán.

Du khách nước ngoài thích thú lội nước lũ ở Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Theo UBND thành phố Hội An, mực nước lũ lúc 15h ngày 16/11 là 1,51m; đến 20h tối 16/11 mực nước đo được là 1,6m.