Tàu hàng 15.000 tấn bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển Quảng Nam

Tối 16/11, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Đạt, Chủ tịch xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho biết tàu hàng New Energy với tải trọng gần 1,5 vạn tấn vừa bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển của xã.

Tàu New Energy dạt vào bờ biển xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (Ảnh: Đức Thanh).

Theo Chủ tịch xã Tam Nghĩa, sau khi bỏ hàng ở cảng Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tàu trở về điểm neo đậu nhưng không may bị sóng lớn đánh và trôi dạt vào bờ biển của xã Tam Nghĩa.

Con tàu hàng này vẫn đang mắc kẹt, thuyền trưởng và đơn vị sở hữu tàu New Energy đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục sự cố.

Được biết tàu New Energy có trọng tải hơn 14,6 nghìn DWT (gần 1,5 vạn tấn), do ông Nguyễn Hữu Minh (50 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 19 thuyền viên.

Ngày 4/11, tàu New Energy vận chuyển hơn 13,8 nghìn tấn quặng sắt đi từ cảng Cửa Lò (Nghệ An) vào cảng Dung Quất giao hàng. Sau khi bốc dỡ hàng, tàu neo đậu ở cảng biển Dung Quất thì xảy ra sự cố do gió to sóng lớn.